Yetim ve öksüz çocukların dilekleri bayram hediyeleri oldu Gaziantep'te "Bir Çocuk Bir Dilek" kampanyası ile 2 bin 300 çocuğun dileği gerçekleştirildi

Gaziantep Valiliği öncülüğünde hayırsever vatandaşların desteğiyle yetim ve öksüz çocuklara yönelik başlatılan "Bir Çocuk Bir Dilek" kampanyasında 2 bin 300 çocuğun dileği gerçekleştirildi. Yetim ve öksüz çocuklar için hazırlanan Ramazan Bayramı hediyeleri, yapılan törenin ardından adreslerine gönderildi.

Gaziantep Valiliği'nin kentteki yetim ve öksüz çocukların mektup yazarak en çok gerçekleşmesini istedikleri bir dileklerini hayata geçirmek için başlattığı "Bir Çocuk Bir Dilek" kampanyası hayata geçirildi. Bu kapsamında 2 bin 300 yetim ve öksüz çocuğun "Keşke olsa" dedikleri bayram dilekleri gerçekleştirildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı'nda kayıtlı 18 yaş altındaki 2 bin 300 öksüz ve yetim çocuğun bayram istekleri hayırsever vatandaşların desteğiyle temin edilerek adreslerine teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.

Proje kapsamında hayırsever iş adamlarının desteğiyle temin edilen oyuncak, tablet, bilgisayar, bisiklet, çocuk odası, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi pek çok malzemenin adreslere teslimi öncesi bir tören düzenlendi. Gaziantep Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül’ün yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayırseverler ve Vefa Sosyal Destek ekipleri katıldı. Törende konuşan Vali Davut Gül, çocukları sevindirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.



"Proje ile 2 bin 300 çocuğumuzun bütün dilekleri gerçekleşti"

Proje hakkında da bilgiler veren Vali Gül, "Bu proje sosyal yardımlaşma vakıflarından yardım alan yetim ve öksüz çocuklarımıza yönelik yapılan bir projedir. Bu proje ile 2 bin 300 çocuğumuzun bütün dilekleri gerçekleşti. Bu dilekler içerisinde bulunduğumuz alanda görülen ve görülmeyen her şey var. Bunların da içerisinde tablet, bilgisayar, bisiklet, çocuk odası, televizyon, beyaz eşya, oyuncak gibi eşyaların dışında umre gezileri, Çanakkale gezisi, anıtkabir gezisi, devlet büyükleri ile görüşme istekleri, babasının mezarının yapılması istekleri gibi hayata dair ne istekler varsa bu çocuklar da onu istiyor. O yüzden projenin başından beri bizlere destek veren hayırseverlerimiz başta olmak üzere bu süreci birlikte yürüttüğümüz Vefa Sosyal Destek ekipleri ile herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Gül tarafından kampanyaya destek veren hayırseverlere teşekkür belgesi verildi. Belge takdimin ardından kentteki 2 bin 300 yetim ve öksüz çocuğun dileği adreslerine teslim edilmek üzere yola çıktı.

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