Ramazan bayramı mesajı ASİD Başkanı Dr. Yıldırım: “Ramazan Bayramı birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güzel örneklerinden biridir”

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, geleneklerin toplumların devamlılığı için büyük öneme sahip değerler olduğuna dikkat çekerek, “Karşılıklı sevgi ve hoşgörünün simgesi olan bayramlar ise hepimizin derin ve farklı anlamlar yüklediği toplumsal değerlerimizdendir” dedi.

Dr. Yıldırım, “Ramazan Ayı gibi manevi duyguların yoğun yaşandığı bir ayın nihayetinde kutlanan Ramazan Bayramı birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güzel örneklerinden biridir” ifadelerini kullandı.

Pandemi koşullarından dolayı Bayramı sevdiklerimizden uzak yaşayacağımızı anımsatan Dr. Yıldırım, şunları kaydetti:

“Bu yıl Ramazan Bayramı’nı sevdiklerimizi, yakınlarımızı ziyaret edemeden, evlerimizde kutlamak durumunda olsak da bayram coşkusunu çocuklarımızdan esirgemeyelim. Sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi dilerim.”

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