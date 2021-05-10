İslahiye'de, alternatif ürün bezelyede hasat sürüyor

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, son yıllarda alternatif ürün olarak ekimi yapılan bezelyenin hasadına tam kapanmada da tedbirlerle devam ediliyor.
İlçenin Ağalarobası, Karapınar, Şerikanlı, Kalaycık, Ağabey ve Yeniköy mahallelerindeki 5 bin 500 dönüm araziye, alternatif ürün olarak ekimi yapılan bezelyenin hasadı sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe uygulanarak, toplanan bezelye, ton kaliteye göre 1,75 ile 2 TL arasında alıcı buluyor. İlçede 35 yıldır çiftçilikle uğraşan Osman Erdoğan, "Bu yıl ben 75 dekar ekerken, ilçemiz genelinde 5 bin 500 dekar alanda ekimi yapılan bezelyede, dönüm başına 1 ton ile 1200 kilogram arasında değişen rekolte elde ediyoruz. Verim ve kalite güzel, kilosu 1,75 ile 2 TL aralığında alıcı buldu. Hallerin açılması ve semt pazarlarının kurulmasıyla fiyatın 3 ile 3,5 liraya yükseleceğini düşünüyoruz. Bu da üreticiyi sevindirecektir. Bezelyeyi İzmir, İstanbul, Adapazarı, Adana, Gaziantep ve Mersin'e göndermekteyiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2021-05-10 12:35:33
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