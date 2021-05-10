İslahiye'de orman yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangınında, 2 dönüm alan zarar gördü.

İslahiye'ye 15 kilometre uzaklıktaki Yağızlar Mahallesi´ndeki ormanlık alda öğle saatlerinde saatlerinde yangın çıktı. Alev ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 2 arazöz, 2 ilk müdehale aracı, 1 iş makinesi ve 12 personel sevk edildi. Alevlere müdahale etmekte zor anlar yaşayan ekiplere mahalleli de destek verdi. Yangın, vatandaşlar ve ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 2 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-05-10 14:34:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.