İslahiye'de orman yangını

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangınında, 2 dönüm alan zarar gördü.
İslahiye'ye 15 kilometre uzaklıktaki Yağızlar Mahallesi´ndeki ormanlık alda öğle saatlerinde saatlerinde yangın çıktı. Alev ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 2 arazöz, 2 ilk müdehale aracı, 1 iş makinesi ve 12 personel sevk edildi. Alevlere müdahale etmekte zor anlar yaşayan ekiplere mahalleli de destek verdi. Yangın, vatandaşlar ve ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 2 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2021-05-10 14:34:35
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