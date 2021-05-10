Gaziantep'te 120 ton süt üreticiye destek için peynir yapılarak dağıtılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te 120 ton süt üreticiye destek için peynir yapılarak dağıtılıyor

DHA

Gaziantep'te 120 ton süt üreticiye destek için peynir yapılarak dağıtılıyor


Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Valiliği tarafından, 'Süt Üreticilerine Vefa' projesi kapsamında, 17 günlük kapanma süresince sütlerini satamayan çiftçilere ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım amacıyla, çiftçiden satın alınan 120 ton süt, 10 ton peynir yapılarak vatandaşlara dağıtılmaya başladı.
Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Şehitkamil ve Şahinbey kaymakamlıkları, Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım edilmesi ve 17 günlük tam kapanma süresince ürünlerini satamayıp ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan süt üreticilerine destek verilmesi için  'Süt Üreticilerine Vefa' projesi hayata geçirildi.'  
Proje kapsamında kentteki çiftçiler Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ziyaret edilerek, özellikle ürünlerini satamamış olan çiftçilerden 120 ton süt satın alındı. Alınan sütlerden ilk etapta 10 ton Antep peyniri üretilerek belirlenen adreslere ekipler tarafından bırakıldı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, 2'şer kilo halinde hazırlanan peynirlerin özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandığını söyledi. Amaçlarının hem süt üreticilerini desteklemek hem de vatandaşlara yardım etmek olduğunu kaydeden Vali Gül, şöyle konuştu:
''Salgın döneminden geçiyoruz. Restoranların yeme içme mekanlarının kapatılmasıyla birlikte süt üreticilerinin ürünlerinde arz fazlası oluştu. Mevsimsel etkiden dolayı havanın sıcak olması sebebiyle bu ürünlerin de tüketilmesi gerekiyor. Üretim fazlalığı sorununu ortadan kaldırmak için kaymakamlarımız, tarım müdürümüz, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanımız toplantı yaparak üreticilerimizin ellerindeki sütlerin işlenerek bir miktarının farklı yerlere pazarlanması geriye kalan kısmının da 65 yaş üstü büyüklerimize ve vatandaşlarımıza sosyal destek olarak dağıtılacak. 2 kilogram salamura haline getirilen peynirlerimiz koyun keçi sütlerinden yapıldı. İlk etapta 10 ton olarak alacağız ihtiyaca göre arza göre bu sayıyı yükseltebileceğiz.''
DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2021-05-10 16:47:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tahmazoğlu asfalt çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Tahmazoğlu asfalt çalışmalarını inceledi
Ramazan bayramı öncesi pastane, tatlıcı ve kuruyemişçiler denetledi Şehitkamil’den bayram denetimi
YEREL HABERLER Ramazan bayramı öncesi pastane, tatlıcı ve ...
Gaziantep FK, 25 Mayıs'ta yeni başkanını seçecek
YEREL HABERLER Gaziantep FK, 25 Mayıs'ta yeni başkanını seçecek
İslahiye'de orman yangını
YEREL HABERLER İslahiye'de orman yangını
Gaziantep FK'da üç pozitif vaka
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da üç pozitif vaka
Gaziantep FK, Andre Felipe ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Andre Felipe ile yollarını ayırdı
Nurdağı'nda sokağa çıkamayanlara davul ve zurnalı eğlence
YEREL HABERLER Nurdağı'nda sokağa çıkamayanlara davul ve zurnalı ...
İslahiye'de, alternatif ürün bezelyede hasat sürüyor
YEREL HABERLER İslahiye'de, alternatif ürün bezelyede hasat sürüyor
Sınırda ele geçirilen 12 maymun, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi
YEREL HABERLER Sınırda ele geçirilen 12 maymun, Gaziantep Hayvanat ...
Karkamış Antik Kenti’nden kaçırılan eserler 91 yıl sonra anavatanlarına getirildi Kaçırılmasında İngilizlerin parmağı olan eserler 91 yıl sonra Gaziantep’e getirildi
YEREL HABERLER Karkamış Antik Kenti’nden kaçırılan eserler 91 yıl ...
Ramazan bayramı mesajı ASİD Başkanı Dr. Yıldırım: “Ramazan Bayramı birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güzel örneklerinden biridir”
YEREL HABERLER Ramazan bayramı mesajı ASİD Başkanı Dr. ...
Ramazan bayramı mesajı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Birlik ve beraberliğimizin eksilmediği nice bayramları coşkuyla kutlayalım”
YEREL HABERLER Ramazan bayramı mesajı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. ...
Sınırda yakalanan 12 maymun Gaziantep’te koruma altına alındı 12 makak maymunu Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne getirildi Fatma Şahin, kente getirilen maymunları önce besledi, sonra da yuvalarına yerleştirdi
YEREL HABERLER Sınırda yakalanan 12 maymun Gaziantep’te koruma ...
Öncü Sanayici M. Naci Topçuoğlu anılıyor
YEREL HABERLER Öncü Sanayici M. Naci Topçuoğlu anılıyor
Ramazan Bayramı’nda sağlıklı beslenme SANKO Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Budak: “Oruç tutmak ve salgın önlemleri kapsamında evde daha fazla zaman geçirmek beslenme düzenimizi değiştirdi”
YEREL HABERLER Ramazan Bayramı’nda sağlıklı beslenme SANKO Üniversitesi Öğr. ...
Gaziantep'te, 2 bin 300 çocuğun dileği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 2 bin 300 çocuğun dileği ...
Yetim ve öksüz çocukların dilekleri bayram hediyeleri oldu Gaziantep'te "Bir Çocuk Bir Dilek" kampanyası ile 2 bin 300 çocuğun dileği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Yetim ve öksüz çocukların dilekleri bayram hediyeleri ...
Fadıloğlu, şehit annesinin anneler gününü kutladı
YEREL HABERLER Fadıloğlu, şehit annesinin anneler gününü kutladı
Tarlada çalışan anneler unutulmadı
YEREL HABERLER Tarlada çalışan anneler unutulmadı
Midye baklava siparişlerine yetişemiyorlar Bayrama günler kala midye baklavaya talep yoğun Siparişler Türkiye ve dünyanın pek çok noktasına gönderiliyor
YEREL HABERLER Midye baklava siparişlerine yetişemiyorlar Bayrama ...
ANKA’da anneler Günü kutlaması
YEREL HABERLER ANKA’da anneler Günü kutlaması
Hemşire annelerinin gününü görüntülü arayarak kutladılar
YEREL HABERLER Hemşire annelerinin gününü görüntülü arayarak ...
Fatma Şahin anneler için Kutsi ile düet yaptı Kutsi, yeni şarkısını Anneler Günü'nde Başkan Şahin'le ilk kez okudu
YEREL HABERLER Fatma Şahin anneler için Kutsi ile düet yaptı Kutsi, ...
Kaymakam Mutlu, irmik helvası dağıttı
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu, irmik helvası dağıttı