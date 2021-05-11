Tam kapanma, dondurulmuş bayram yuvalamasına talebi arttırdı Pandemi nedeniyle bir araya gelemeyen kadınlar çareyi dondurulmuş yuvalamada buldu Dondurulmuş yemek şirketinde siparişlere yetişmek için yoğun mesai yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tam kapanma, dondurulmuş bayram yuvalamasına talebi arttırdı Pandemi nedeniyle bir araya gelemeyen kadınlar çareyi dondurulmuş yuvalamada buldu Dondurulmuş yemek şirketinde siparişlere yetişmek için yoğun mesai yapılıyor

İHA

Tam kapanma, dondurulmuş bayram yuvalamasına talebi arttırdı Pandemi nedeniyle bir araya gelemeyen kadınlar çareyi dondurulmuş yuvalamada buldu Dondurulmuş yemek şirketinde siparişlere yetişmek için yoğun mesai yapılıyor

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi gastronomi kenti Gaziantep'te bayram yemeği olan 'Yuvalama' mesaisi başladı. Korona virüs salgını ve tam kapanma nedeniyle, meşakkatli olan yuvalamayı yapmakta sıkıntı yaşayan kadınlar ise çareyi dondurulmuş yuvalamada buldu. Dondurulmuş yemek şirketi ise yuvalama siparişlerine yetişebilmek için yoğun mesai yapmaya başladı.
Türkiye'nin tescilli gastronomi kenti olan Gaziantep'te Ramazan Bayramı yemeği olarak bilinen ve meşakkatli yapımı nedeniyle kadınların bir araya gelerek topluca yaptığı yuvalama da pandemiden olumsuz etkilendi. Daha önceki bayramlarda topluca bir araya gelerek yuvalama yapan kadınlar, bu bayram vaka sayılarının fazlalığı ve tam kapanma nedeniyle bir araya gelemeyince çareyi dondurulmuş yuvalamada buldu. Yaşanan bu durum sonrası Gaziantep'te bir firma tarafından üretilen dondurulmuş yuvalamalar kentten ve çevre illerden yoğun talep aldı.
Tam kapanma nedeniyle özellikle bayram yuvalamasına talebin yoğun olduğunu söyleyen Gaziantep merkezli dondurulmuş yemek şirketi yetkilileri, hem dondurulmuş yuvalamaya olan yoğun talebi, hem de dondurulmuş yuvalamanın yapım aşamalarını anlattı. Kente has bayram yuvalamalarını el değmeden ürettiklerini söyleyen firma yetkilileri, satın alınan ürünlerin gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini de vurguladı.

“El değmeden üretim yapıyoruz”
Dondurulmuş yuvalamayı el değmeden üreterek müşterilere ulaştırdıklarını ifade eden dondurulmuş yemek şirketi İletişim Sorumlusu İzel Kasap, “Tam kapanma dönemindeyiz. Geleneksel Ramazan Bayramı yemeği olan yuvalamanın üretimini dondurulmuş şekilde yıllardır yapıyoruz. Bu yıl tam kapanma nedeniyle üretimimiz daha da yoğunlaştı. Çünkü, yuvalama yapımı kolay bir yemek olmadığı ve kapanma nedeniyle kadınlar evlerinde toplanarak yuvalama yapamayacağı için dondurulmuş ürünlerimize talep arttı. Bu yüzden kadınlar donuk ve hazır ürünleri tercih ediyorlar. Biz de bu talebi karşılamak için yoğun mesai harcayarak el değmeden üretim yapıyoruz” dedi.

"Yapımı meşakkatli, tadı lezzetli"
Yuvalama yemeğinin yapımı hakkında da bilgi veren İzel Kasap, “Çalışan kadınların, herkesin çok kolay ve rahatlıkla yapabilmesi için biz bu yemeği hazır olarak onlara sunuyoruz. Normalde bu yemeğin yapımı çok uzun sürüyor ve en az 56 kişinin yardımıyla yapılması gerekiyor. Hamur yoğrulduktan sonra elde yuvarlanıp adını aldığı yuvalama şekli veriliyor. Şekil verilen yuvalama haşlanıyor. Daha sonra et ve nohut haşlanıyor. Ardından haşlanmış etin ve nohudun içerisine marine edilmiş yoğurt ekleniyor. Kısık ateşte karıştırarak kısa bir süre pişirdikten sonra servis ediliyor. Servis edilirken de üzerine nane ve yağdan oluşan sos ilave ediliyor" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep'te çok değerli ve özel bir yemek"
Yuvalamanın Gaziantep'te sadece Ramazan Bayramı'nda yapılan çok özel bir yemek olduğuna da değinen Kasap, "Bu yemek Gaziantep'te çok değerli ve özel bir yemek. Ramazan Bayramı sabahı, bayram namazı sonrası tüketilen bir yemek. Gaziantep’in elbette bütün yemekleri güzel ancak yuvalamanın yeri çok daha ayrı. Yapımı da çok zor olduğu ve pandemi döneminde olduğumuz için kadınların imdadına biz yetişmek istedik. O yüzden bu yemeğin tüm yapım aşamalarını tamamlayıp donduruyoruz ve öyle satıyoruz. Herkese bu yemeği yemeyi tavsiye ediyorum. Vatandaşlarımızın içleri rahat olsun burada el değmeden üretim yapılıyor. Herhangi bir zararı ve kanserojen üretimi yok. Nasıl evlerimizde etlerimizi dolapta dipfrize edip tekrar kullanıyorsak bu yuvalamayı dolaplarında bekleterek çok rahatlıklarla tüketebilirler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep Valiliğinden süt üreticilerine destek Gaziantep’te süt üreticilerine vefa” projesi hayata geçirildi Üreticiye destek için 120 ton süt, peynir yapılarak dağıtılacak
YEREL HABERLER Gaziantep Valiliğinden süt üreticilerine ...
Gaziantep'te, Filistin'e destek için konvoy düzenlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te, Filistin'e destek için konvoy ...
Medical Park Gaziantep’te Hemşireler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Medical Park Gaziantep’te Hemşireler Günü kutlandı
Gaziantep'te 120 ton süt üreticiye destek için peynir yapılarak dağıtılıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te 120 ton süt üreticiye destek için peynir ...
Tahmazoğlu asfalt çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Tahmazoğlu asfalt çalışmalarını inceledi
Ramazan bayramı öncesi pastane, tatlıcı ve kuruyemişçiler denetledi Şehitkamil’den bayram denetimi
YEREL HABERLER Ramazan bayramı öncesi pastane, tatlıcı ve ...
Gaziantep FK, 25 Mayıs'ta yeni başkanını seçecek
YEREL HABERLER Gaziantep FK, 25 Mayıs'ta yeni başkanını seçecek
İslahiye'de orman yangını
YEREL HABERLER İslahiye'de orman yangını
Gaziantep FK'da üç pozitif vaka
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da üç pozitif vaka
Gaziantep FK, Andre Felipe ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Andre Felipe ile yollarını ayırdı
Nurdağı'nda sokağa çıkamayanlara davul ve zurnalı eğlence
YEREL HABERLER Nurdağı'nda sokağa çıkamayanlara davul ve zurnalı ...
İslahiye'de, alternatif ürün bezelyede hasat sürüyor
YEREL HABERLER İslahiye'de, alternatif ürün bezelyede hasat sürüyor
Sınırda ele geçirilen 12 maymun, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi
YEREL HABERLER Sınırda ele geçirilen 12 maymun, Gaziantep Hayvanat ...
Karkamış Antik Kenti’nden kaçırılan eserler 91 yıl sonra anavatanlarına getirildi Kaçırılmasında İngilizlerin parmağı olan eserler 91 yıl sonra Gaziantep’e getirildi
YEREL HABERLER Karkamış Antik Kenti’nden kaçırılan eserler 91 yıl ...
Ramazan bayramı mesajı ASİD Başkanı Dr. Yıldırım: “Ramazan Bayramı birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güzel örneklerinden biridir”
YEREL HABERLER Ramazan bayramı mesajı ASİD Başkanı Dr. ...
Ramazan bayramı mesajı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Birlik ve beraberliğimizin eksilmediği nice bayramları coşkuyla kutlayalım”
YEREL HABERLER Ramazan bayramı mesajı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. ...
Sınırda yakalanan 12 maymun Gaziantep’te koruma altına alındı 12 makak maymunu Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne getirildi Fatma Şahin, kente getirilen maymunları önce besledi, sonra da yuvalarına yerleştirdi
YEREL HABERLER Sınırda yakalanan 12 maymun Gaziantep’te koruma ...
Öncü Sanayici M. Naci Topçuoğlu anılıyor
YEREL HABERLER Öncü Sanayici M. Naci Topçuoğlu anılıyor
Ramazan Bayramı’nda sağlıklı beslenme SANKO Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Budak: “Oruç tutmak ve salgın önlemleri kapsamında evde daha fazla zaman geçirmek beslenme düzenimizi değiştirdi”
YEREL HABERLER Ramazan Bayramı’nda sağlıklı beslenme SANKO Üniversitesi Öğr. ...
Gaziantep'te, 2 bin 300 çocuğun dileği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 2 bin 300 çocuğun dileği ...
Yetim ve öksüz çocukların dilekleri bayram hediyeleri oldu Gaziantep'te "Bir Çocuk Bir Dilek" kampanyası ile 2 bin 300 çocuğun dileği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Yetim ve öksüz çocukların dilekleri bayram hediyeleri ...
Fadıloğlu, şehit annesinin anneler gününü kutladı
YEREL HABERLER Fadıloğlu, şehit annesinin anneler gününü kutladı
Tarlada çalışan anneler unutulmadı
YEREL HABERLER Tarlada çalışan anneler unutulmadı
Midye baklava siparişlerine yetişemiyorlar Bayrama günler kala midye baklavaya talep yoğun Siparişler Türkiye ve dünyanın pek çok noktasına gönderiliyor
YEREL HABERLER Midye baklava siparişlerine yetişemiyorlar Bayrama ...