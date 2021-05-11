GSO’da vefatının 13. yıldönümünde Naci Topçuoğlu anıldı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Kent ve ülke sanayisinde iz bırakan eserlere imza atan sanayi odamızın Kurucu Meclis Başkanı merhum Naci Topçuoğlu’nu vefatının 13. yıl dönümünde rahmet ve şükranla anıyorum”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO’nun Kurucu Meclis Başkanı, sanayici iş adamı merhum Naci Topçuoğlu’nu vefatının 13. yıl dönümünde saygı, rahmet ve şükranla andıklarını belirtti.

Merhum Naci Topçuoğlu’nun kent ve ülke sanayisinde iz bırakan eserlere imza attığını kaydeden Ünverdi, “Zorluklara göğüs gererek büyük bir öngörüyle yarınların inşa edilmesinde ve sanayimizin bugünlere gelmesinde merhum Naci Topçuoğlu’nun çok büyük emekleri vardır” ifadelerini kullandı.

Adnan Ünverdi yayımladığı anma mesajında, merhum Naci Topçuoğlu’nun, Gaziantep Sanayi Odası’nın ilk Meclis Başkanı olduğunu ve 19891998 yılları arasında görev yaptığını hatırlatarak, “En başta insani yönü, dürüstlüğü, sosyal konulara duyarlılığı ve vizyonuyla lider bir insandı. Sanayi alanında attığı adımlar, şehrimize kazandırdığı kurumlar, gençlere verdiği destek, eğitim çalışmaları ve hayırseverliği ile örnek olmuştur. Temelini attığı Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, bugün ülkemizin en önemli konusu ve ihtiyacı olan meslek sahibi donanımlı gençler yetiştirmekte ve sanayimize önemli katkılarda bulunmaktadır. Bizler de kendilerinin bize emanet ettiği bayrağı daha da yukarı taşımak için elimizden geleni yapacak, koşullar ne olursa olsun azim ve kararlılıkla ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, 11 Mayıs 2008 tarihinde aramızdan ayrılan Kurucu Meclis Başkanımız merhum Naci Topçuoğlu’nu aramızdan ayrılışının 13. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyor, Topçuoğlu Ailesi’ne, yakınlarına ve çalışanlarına tekrar başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.

Naci Topçuoğlu

1941 yılında Kilis'te doğan Naci Topçuoğlu, İlköğretimini Kilis'te tamamladı. Daha sonra babası Merhum Mustafa Topçuoğlu ile birlikte Gaziantep'e geldi. Orta öğrenimini yaptıktan sonra, Gaziantep Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesini bitirdi. Üniversite'yi bitirdikten sonra Van'da yedek subay olarak vatani görevini yaptı. 1967 yılında abisi Ali Topçuoğlu ile birlikte Topçuoğlu otomotivi kurdu. Şıhcan Caddesi'ndeki Topçuoğlu otomotiv olarak Fiat Traktör, Kamyon ve Otobüs ile yedek parça satıcılığı yaptı. 1976 yılında Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 bin metrekarelik alanda 40 işçisiyle birlikte sanayiciliğe başladı. 1979 yılında Gülsan Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş. yi kurdu. Kuruluşundan itibaren, Gülsan Holding bünyesinde bulunan, Gülsan Sentetik, Gül Enerji, Kaşmir Halı, Gülteks Ve Gülpa A.Ş. Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Naci Topçuoğlu için bütün şirketlerdeki en büyük öncelik teknolojik alanlardaki yeniliklerdi. Dünyanın birçok ülkesinde alanıyla ilgili fuarları ziyaret eder, yeni teknolojilerin Gaziantep’teki tesislerinde yer almasını sağlar, bu çalışmalarıyla da Gaziantep sanayicilerine büyük örnek teşkil ederdi. Naci Topçuoğlu’nun bu hayallerinin gerçekleşmesi aslında Gaziantep sanayisinin eski teknolojilerden de kurtulması ve yeni teknolojilere kavuşmasının önünü açmıştır. Gaziantepli sanayicilerin en önemli sorunları arasında yer alan kalifiye insan iş gücü sorununun çözümü içinde büyük gayretler gösteren Merhum Naci Topçuoğlu bu gün kendi adıyla anılan GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu’nun temelini dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte attı. Bugün binlerce öğrencinin geleceğine yön veren Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu alanında Türkiye’de örnek bir okul haline geldi. Gaziantep Sanayi Odası’nın kurucuları arasında yer alan ve 10 yıl süreyle GSO Meclis Başkanlığı görevini yürüten merhum Naci Topçuoğlu geçirdiği kalp krizi sonucunda 11 Mayıs 2008 yılında vefat etti.

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