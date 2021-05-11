Şahin’den hayvan barınağına ziyaret Şahin: “Geçtiğimiz yıl 2 bin sokak hayvanını sahiplendirdik”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin içerisinde bulunan hayvan barınağının ameliyathaneleri, veteriner hekimleri ve rehabilitasyon merkezi ile kedi ve köpekleri sağlığına kavuşturduklarını belirterek, “Geçtiğimiz yıl 6 bin hayvanı tedavi ettik. 2 bin hayvanımızı ise sahiplendirdik “dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayvanat bahçesinin içerisinde yer alan kediköpek barınağına ziyaret etti. Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler’in de hazır bulunduğu gezide, hayvanların sağlık durumları başta olmak üzere kedi ve köpeklerin yaşam alanlarının uygunluğu konusunda bilgi alan Başkan Şahin, Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesinin Gaziantep’te bulunduğuna dikkati çekerek, “6 bin sokak hayvanımız 2020 yılında tedavi edilerek sağlığına kavuştu. Bu hayvanlarımızın 2 binini de barınağımızı ziyaret eden vatandaşlarımız sahiplendi” şeklinde konuştu.

Hayvanat bahçesinin içerisinde bulunan hayvan barınağında 12 veteriner hekim bulunuyor. Tedaviye muhtaç olarak merkeze getirilen hayvanlar, yaş grupları, engel durumları, cinsleri, türleri ve tehlikeli ırk pozisyonlarına göre sınıflandırılıp ayrı yaşam alanlarına yerleştiriliyor. Tedavisi nihayete eren hayvanlar ya hayvan sever vatandaşlar tarafından sahipleniliyor ya da büyükşehirin kentin muhtelif yerlerinde kurduğu besleme noktalarına, doğal hayatlarına bırakılıyor.

“Her cinse uygun tedaviler yapılıyor”

Hayvan barınağı gezisinde açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Hayvan barınağımızda kedi ve köpeklerimizin türlerine ve yaşlarına uygun tedaviler gerçekleştiriliyor. Tek tip tedavi sağlıklı bir karşılık bulmuyor. 12 veterinerimiz barınağımızda yer alıyor. Burada hayvanlarımızın her birine özel tedaviler oluşturuluyor. Merkezimizde ciddi bir rehabilitasyon altyapısı mevcut. Çalışmalarımız neticesinde de sağlığına kavuşan hayvanlarımızı vatandaşlarımıza sahiplendiriyoruz. Bu alanda kategorilerimiz mevcut. Yaş grupları, engel durumları, bir arada bulunmaması gereken zarar vereceğini düşündüğümüz hayvanları ayrı ayrı alanlarda konaklatıyoruz. Uygun koşullara sahip hayvanlarımızı da ya aldığımız doğal alanlarına geri bırakıyoruz ya da sahiplendiriyoruz. Kedi ve köpeklerimizin doğal yaşamlarında mutlu bir şekilde yaşaması için özel besleme evlerimiz bulunuyor. Her şartları düşündük. Daha da önemlisi bir yıl sonra bu gördüğünüz merkezin kapasitesi daha da artırılacak. Burç Yazıbağ’da 15 bin metrekare alan üzerine kurulu bir modern barınak için çalışmalara başladık. Çalışmanın sonunda Türkiye’nin en kapsamlı ve modern barınağına ev sahipliği yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.

"Hayvanlara burada çok iyi bakılıyor"

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nden iki köpek sahiplendiğini söyleyerek buradaki hayvanlara çok iyi bakıldığını söyleyen tıp fakültesi öğrencisi Esra Doğan, "Mutluluğu köpeklerde ve doğada buluyorum. Burada çok sağlıklı bir ortamdalar ancak daha iyi imkanlarda evimizde bakmak için sahiplenme fırsatımız da var. Burada çok iyi bakılıyor hayvanlara. İki köpek sahiplendim. Köpeklere isim veremedik henüz" diye konuştu.

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