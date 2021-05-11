Fadıloğlu’dan Ramazan Bayramı mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Fadıloğlu mesajında, “Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bayramlar, insani ve dini hassasiyetlerle ihtiyacımız olan bütün güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının, sevgi ve saygının güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleridir. Bolluk ve bereketin, huzur ve güvenin yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin zirveye ulaştığı, Ramazan Ayı’nı geride bırakarak, sevgimizi, umutlarımızı, kardeşlik ve dostluğumuzu paylaşma, toplum olarak dayanışma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşamaktayız. Devletimizin aldığı tedbir ve uygulamalara vatandaşlarımızın riayet etmesiyle birlikte ülke olarak güzel sonuçlar elde etmeye başladık fakat salgın tamamen bitene kadar özellikle bayram günlerinde tedbiri elden bırakmamalıyız ve kurallara dikkat etmeliyiz. İnanıyorum ki bu günler hepimizin gereken hassasiyeti göstermesiyle kısa sürede bitecek ve yine bayramları önceki yıllarda olduğu gibi sevdiklerimizle kucaklaşarak kutlayacağız. Unutmamalıyız ki bu güzel bayramı, bugün ülkemizde huzur içerisinde yaşayabilmemizi, mukaddes değerleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyorum. En değerli varlıklarını bu vatan için feda eden şehitlerimizin aileleri, hepimize emanet ve başımızın tacıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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