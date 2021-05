Araban Kaymakamlığı’ndan 370 çocuğa bayramlık kıyafet desteği

Araban Kaymakamlığı, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan yetim, öksüz, engelli ve ihtiyaç sahibi 370 çocuğunun yüzünü bayramlık kıyafetlerle güldürdü.

Araban Kaymakamlığı, Ramazan Bayramı’nda çocukları mutlu etmek için ilçe genelindeki yetim, öksüz, engelli ve ihtiyaç sahibi 370 çocuğa bayramlık kıyafet desteğinde bulundu. Destekler sonrası açıklamalarda bulunan Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ’’Araban Kaymakamlığı olarak her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramında da geleneği devam ettirerek ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan yetim, öksüz, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına bayramlık kıyafet hediyelerimizi evlerinde takdim ettik. Çocuklarımızın bayram sevincinin yarım kalmaması için Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğümüzce devam ettirdiğimiz çalışmamız kapsamında; ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan 370 yetim, öksüz, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarının bayramlık ihtiyaçları karşılandı. Çocuklarımızın bayramlık kıyafetlerini bayram öncesi evlerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Sosyal yardım konusunda çok hassasız”

Her bayram olduğu gibi bu bayramda çocukları mutlu etmek için çalıştıklarını ifade eden Mutlu, “Sosyal yardım konusunda çok hassasız. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ düsturu ile hareket ediyor; hem kendi kaynaklarımızla yardım yapıyor, hem de yardım yapacaklara vesile oluyoruz. Bir yandan da hayırsever vatandaşlarımızı bu tür çalışmalara teşvik etmek için gerekli olduğuna inanıyoruz. Yardımın miktarı önemli değil, herkes etrafında ihtiyacı olanları gözetirse dünya daha bir güzel olur. Kaymakamlık olarak bu yönde çalışmalarımız ve projelerimiz devam ediyor. Her bayram olduğu gibi bu bayramda yetim, öksüz, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için bayram öncesi SYDV ve SHM Müdürlüğümüzün hizmet binasında gece geç saate kadar personellerimizle birlikte sevgiyle hazırladığımız bayramlık kıyafetleri sabah saatlerinde tek tek evlerinde ziyaret edip takdim ettik. Bu vesileyle evlerinde ziyaret edip bayramlık kıyafetlerini hediye ettiğimiz çocuklarımızla tek tek bayramlaşma imkanı bulduk. Yetim, öksüz, engelli çocuklarımızın duaları ilçemizi güzelleştirecek İnşallah. Tüm Arabanlı çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın Ramazan Bayramlarını en içten duygularımla kutluyor, Yüce Allah’tan Arabanlı hemşerilerime sağlıklı ve mutlu bayramlar nasip etmesini temenni ediyorum’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.