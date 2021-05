Bayram öncesi sağlıklı beslenme uyarısı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşın beslenmesinde yaşanacak ani öğün artışlarının ciddi sağlık sorunlarını meydana getireceğini söyleyerek, uyarılarda bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığınca Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların doğru beslenme yöntemine dikkat çekildi. Ramazan ayında günlük öğün sayısının azalması ve ardından bayramda öğün sayısının artması nedeniyle yaşanacak olası beslenmelerin sağlık sorunlarını beraberinde getireceği belirtildi. Konu hakkında açıklamaya yapan Tolay, yeterli ve dengeli beslenmenin hayatın her döneminde önem taşırken bu bayramda da vatandaşın sağlığı için dikkat edilmesi gereken unsurlar olduğunun altını çizerek, “Ramazan atında günlük öğün sayısının azalması ve beslenme düzeninde gerçekleşen değişiklikler dolayısıyla vatandaşlar, ramazanın ardından gelen bayramla birlikte daha fazla yemek yeme isteğinde olacak. Bu durum da eğer dikkat edilmezse ciddi sağlık sorunlarına mahal bırakabilir” dedi.

“Ramazan sonrası fazla besin tüketimi gerçekleşmemeli”

Ramazan ayı sonrası fazla besin tüketiminin yapılmaması gerektiğini vurgulayan Tolay, “Ramazan ayı boyunca oruç tutulması nedeniyle öğün sayısındaki azalma ve beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler bayramda normal yeme düzenine geçerken daha fazla yemek yeme eğilimine neden olabilir” diyen Tolay, “Bu durum kilo artışına sebep olmanın yanı sıra kalp sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Bayram kahvaltılarında olduğu gibi özenle hazırlanmış bayram sofralarında yer alan çok çeşitli yiyecekler de fazla tüketime yol açabilir. Az bir çorba ile yemeğe başlayarak, hafif bir ara sıcak ve ana yemekle devam ederek, tuzlu ve kızartılmış yiyeceklerden kaçının. Ramazan Bayramının sıcak günlere denk gelmesi nedeniyle, akşam yemeğinde meyve tatlıları veya dondurma tercih edilebilir” ifadelerini kullandı.

Ramazan süresince dikkat edilmesi gereken unsurları da sıralayan Tolay, “Ramazan ayının sonlanması ile beraber tüketilecek yiyeceklerin miktarını aniden arttırmayınız. Öğün araları en az 2 en fazla 45 saat olacak şekilde düzenleyiniz. Tatlı tüketmek çok isteniyorsa hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Bayram boyunca; çay, kahve, meşrubat tüketiminin artması su tüketimini ikinci plana atmaktadır. Düzenli bir sindirim sistemi ve metabolizmayı canlandırmak için günde 810 bardak su içmeyi unutmayın. Özellikle yaşlılar ve tansiyon hastaları gün boyu kahve ve çay tüketimlerine dikkat etmeli, günde 2 fincandan fazla kahve tüketmekten kaçınmalıdırlar” şeklinde konuştu.

Kalp ve şeker hastaları dikkat

Bayramla birlikte gelecek aşırı besin tüketimlerinin kalp hastalığı, şeker hastalığı ve tansiyonu olanlar için daha büyük risk taşıdığını belirten Tolay, “Bu tarz rahatsızlıkları olanlar beslenmelerine ayrıca dikkat etmelidir. Bunun yanında aşırı yeme ve şekerli tüketim ile ritim bozukluğu, nefes darlıkları, kan basıncında yükselme gibi problemler de yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

“Diyabetli hastalar sütlü ve doğal tatlıları tercih etmeli”

Diyabeti olan hastaların şerbetli tatlıdan kaçınması ve mümkünse az şekerli, sütlü ve doğal tatlıları tercih etmesi gerektiğinin altını çizen Tolay, “Yağlı besinler ile et ve tatlı tüketimindeki ani artışın, çarpıntı, tansiyon ve kan şekerinde yükselmelere neden olabilir, hazırladığımız bayram sofralarında bulunan kırmızı ette kolesterol içeriği fazla olduğu için diyabet, kalp damar ve hipertansiyon hastalarını, et tüketiminde aşırıya kaçmamaları ve etin yağını temizleyerek yemeleri önemlidir. Kan şekeri kontrolünün bozulmaması için tatlı tüketiminde az şekerli dondurma ya da meyve tercih edilmeli, ayran, az şekerli komposto veya bitki çayları tüketilmeli” diye konuştu.

