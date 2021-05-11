Milletvekili Taşdoğan'dan uyarılı Ramazan bayramı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Ramazan Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında Türk ve İslam aleminin hem Ramazan Bayramı’nı kutlarken sokağa çıkma yasağı konusunda vatandaşları uyardı.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Ramazan Bayramı mesajında milli birlik ve beraberlikten vurgu yaparak, “Millî ve manevi terbiye ile yoğrulmuş aziz milletimiz her bayramda olduğu gibi bu bayramda da tek yürek, tek bilektir” dedi.

"Vatandaşlar Ramazan bayramı boyunca sabırlı olsunlar"

Ramazan Bayramı münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamasında, vatandaşların sokağa çıkma yasağı konusunda ortaya koyduğu sabrı Ramazan Bayramı boyunca da sürdürmesi gerektiğini vurgulayan MHP Milletvekili Taşdoğan, “Şükürler olsun, Yüce Mevla’m bizleri bir bayrama daha kavuşturdu. Bahşedilen Ramazan Bayramımızı millî birlik ve kardeşlik ruhu içerisinde kutluyoruz. Dinî bayramlarımız, şüphesiz fazilet ve hikmetlerle yüklüdür. Küskünlerin barışması, kimsesizlerin, yaşlıların ziyaret edilmesi; komşu, hısım akraba ziyaretleri içtimaî hayatı düzene sokan; toplumun ruhunu besleyen en önemli aksiyondur. Fakat bu bayramda ülkemizin içinde bulunduğu pandemi süreci dolayısıyla ziyaretler yapılamayacaktır. Bu sebeple tam kapanma döneminde aziz milletimizin tedbirlere uyma konusunda ortaya koyduğu sabırlı ve fedakar tavrın devam etmesi gerekmektedir. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu önemli günde ziyaret edemeyeceğimiz sevdiklerimizin sesini duyarak yetinip, ya da mesaj yoluyla onları mutlu etmek zorundayız. İnanıyorum ki bu zor günleri gösterdiğiniz gayret ve sabırla, dayanışma içinde hep birlikte geride bırakacağız. Fakat şu an kontrollü sosyal hayat zamanıdır. Şimdi maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etme zamanıdır. O nedenle riski en aza indirmek için tedbirli ve temkinli davranmaya devam etmemiz gerekmektedir. Bu vesileyle aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Rabbim bizleri daha nice bayramlara barış, sağlık, sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde ulaştırsın” ifadelerine yer verdi.

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