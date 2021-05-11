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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa Birliği’nden 19 ildeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

İHA

Avrupa Birliği’nden 19 ildeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen AB Bilgi Merkezleri Ağı, 19 ilde ihtiyaç sahiplerine gıda paketleri dağıtarak, ülke çapında binlerce aileye ulaştı.
Pandemiden dolayı bu yıl umut ve dayanışma ruhunun daha derin bir anlam ifade ettiği Ramazan ayı boyunca AB Bilgi Merkezleri Ağı, 19 ilde gıda paketleri dağıtarak ülke genelinde 50 binden fazla aileye ulaştı.
Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde 1996 yılından bu yana faaliyet gösteren Gaziantep AB Bilgi Merkezi de, Ramazan ayı ve 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesi ile pandemiden etkilenen ailelere Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi ve Gaziantep Yardım Vakfı iş birliğinde gıda paketleri dağıttı.
“Ramazan’ı ve 9 Mayıs Avrupa Günü’nü hep birlikte kutladık”
Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptıklarını ifade eden AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, “İslam dünyası için büyük önem taşıyan Ramazan ayında herkes, ihtiyaç sahiplerine destek olmak için ilave çaba sarf etmelidir. Ülke genelindeki AB Bilgi Merkezleri ağı sayesinde gıda paketlerimizin dağıtımı Ramazan ayı sonuna kadar devam etti. Bu hediye paketleriyle Ramazan’ı ve 9 Mayıs Avrupa Günü’nü hep birlikte kutladık. Bu vesileyle bölgedeki yerel ortaklarımıza gösterdikleri işbirliği için teşekkür ediyor ve bu mübarek ayda en iyi dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

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