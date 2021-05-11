Araban Belediyesinden Ramazan Bayramı denetimi

Araban Belediyesine Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki pastanelerde ve tatlıcılarda denetimi sıklaştırdı.

Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki pastanelerde ve tatlıcılarda hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi yapan Araban Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde hijyen ve temizlik kurallarına uyulması için uyarılar yaparken, vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin sıklıkla devam edeceğini bildirdi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, “Denetimlerde işletmelerin kurallara uyup uymadıklarını kontrol ediyoruz. Zabıta ekiplerimiz pastanelerde ve tatlıcılarda personelin kıyafet temizliğinden imalathanelerdeki hijyen koşullarına kadar titizlikle kontrollerini sürdürüyor. Sürdürülen bu denetimlerin tek amacı Arabanlı hemşerilerimizin sağlıklı gıda tüketmesi’’ diye konuştu.

Başkan Doğru, Ramazan Bayramı öncesi zabıta ekiplerince başlatılan denetimlerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ve 6585 sayılı Perakende Ürünlerinin Denetimine yönelik kanunlar kapsamında gerçekleştirildiğini anımsattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.