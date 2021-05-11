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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esnaftan Tahmazoğlu’na teşekkür

İHA

Esnafa vermiş olduğu bin 500 TL'lik destekten dolayı esnaf oda başkanları Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu makamında ziyaret ederek teşekkür ettiler.

Esnaftan Tahmazoğlu’na teşekkür

Esnafa vermiş olduğu bin 500 TL’lik destekten dolayı esnaf oda başkanları Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu makamında ziyaret ederek teşekkür ettiler.
Kebap ve Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Bayrakçı, Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Abdullah Kocaoğlan, Kuaförler Odası Başkanı Mesut Alkava, Servisçiler Odası Başkanı İsmet Özcan, Müzisyenler Odası Başkanı Ahmet Onurlu, Davulcular Odası Başkanı Hanifi Yılmaz ve Antrenörler Derneği Başkanı İsmet Savcılıoğlu, 25 ayrı meslek grubundan 6.000 esnafa toplamda 4.000’er TL destek olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu makamında ziyaret ederek verilen destekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
“Gün yardımlaşma günü”
İlçe genelinde bulunan 6 bin esnafa toplamda 279 milyon TL Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Gün yardımlaşma ve dayanışma günü. Şahinbey Belediyesi olarak bu anlamda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugüne kadar 103 milyon TL’si nakdi 176 milyon TL’si de ayni olmak üzere toplamda 279 milyon TL vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza destek sağladık. Özellikle pandemi sürecinde genelge ile iş yeri kapanan 25 ayrı meslek grubunda bulunan 6 bin esnafımıza birinci fazda bin TL, ikinci fazda bin 500 TL ve üçüncü fazda da bin 500 TL olmak üzere kişi başı toplamda 4 bin TL nakit destekte bulunduk” dedi.
“Pandemi döneminde yüzmüzü güldürdü”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu makamında ziyaret eden Esnaf Oda Başkanları, verilen destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’ndan Allah razı olsun. Özellikle pandemi döneminde her zaman yanımızda oldu. Esnafımıza üçüncü kez destek olarak yüzümüzü güldürdü. Türkiye’de örnek gösterilen bir destek” diye konuştular.

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