Kubba’dan Ramazan Bayramı mesajı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, Ramazan Bayramı nedeni ile bir kutlama mesajı yayımladı.

Ramazan Bayramının tekrardan bir arada sevgi ve huzur dolu şekilde kutlanmasının dileklerinde bulunan Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, " Millet olarak, toplumsal dayanışmanın ön plana çıktığı Ramazan ayını geride bırakırken; sevginin ve hoşgörünün sembolü olan müstesna günlerden biri olan Ramazan Bayramını karşılamanın mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Pandemi döneminde sevdiklerimizle bir araya gelemesek de sevginin, dayanışmanın ve bu duygu birliğinin en güçlü şekilde ortaya çıktığı böyle zamanlarda bayram iklimini her günümüze taşıyacağız. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız mübarek olsun " diye konuştu.

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