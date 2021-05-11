Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: 4-5

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: 4-5

DHA

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: 4-5


Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA) - STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Samet Çiçek, Deniz Caner Özaral
GAZİANTEP FK: Günay Djilobodji, Kenan Özer(Dk. 69 Ulaş Zengin),Jefferson(Dk. 59 Enver Cenk Şahin), Muhammet Demir, Junior, Olkowski, Oğuz Ceylan(Dk. 69 Zvonımır), Sousa(Dk. 53 Furkan), Maxim(Dk. 69 Mirza), Dicko
ÇAYKUR RİZESPOR:  Gökhan AkkanAbdullah Durak, Tunay(Dk. 64 Michalak), İsmail Köybaşı, Soderlund(Dk. 90  Alberk), Selim Ay, Emır Dilaver(Dk 68  Melnjak), Fernando(Dk. 65 Samudio), Sabo, Morozıuk, Dokoviç(Ok. 90 Mithat),
GOLLER: Dk. 47 Maxim, Dk. 48-86 Muhammet,Dk. 88 Djilobodji,  ( Gaziantep FK) Dk. 6 Tunay, Dk. 30 İsmail Köybaşı, Dk. 46 Soderlund, Dk. 58 Sabo (P), Dk. 79 Samudio (Çaykur Rizespor)
SARI KART: Maxim,Morais ,Olkowksi (Gaziantep FK) Dokovic, Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)Süper Lig'in 41'inci haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor´a 5-4 mağlup oldu.
1´inci dakikada orta alandan hızlı gelişen konuk takımın atağında Sabo, ceza sahasına girmeden topu müsait durumdaki arkadaşı Fernando´ya gönderdi, onun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
6´ncı dakikada sol kanattan gelişen Rizespor atağında bindirme yapan Fernando'nun rakip ceza sahasında geriye doğru çevirdiği topa düzgün vuran Tunay fileleri havalandırdı:0-1
17´nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Maxim'in şutu kaleciden sekti, pozisyonun devamında Dicko'nun vuruşu auta gitti.
30´uncu dakikada dakikada Rizespor´un kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırmak istedi. Pozisyonun devamında İsmail'in dokunuşunda top ağlarla buluştu:0-2
46´ncı dakikada orta alandan gelişen Rizespor atağında kazandığı topla hızlı hücuma çıkan Fernando ceza sahası içinde uygun durumdaki arkadaşı Soderlund´a gönderdi. Soderlund´un rahat pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti:0-3
47´nci dakikada ikinci yarıya etkili başlayan Gaziantep FK´nın orta alandan gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti:1-3
48´inci dakikada soy kanattan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Muhammet ceza sahası çizgisinin hemen üzerinde düzgün vuruşluyla topu ağlara gönderdi:2-3
57´nci dakikada soy kanattan gelişen konuk takımın atağında İsmail'in sol kanattan yaptığı ortada oyun, ceza sahası içinde elle oynama şüphesiyle oyun durdu. VAR odası ile görüşen hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi
58´inci dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Sabo topu ağlara gönderdi: 2-4
79´uncu dakikada Çaykur Rizespor ceza sahası çizgisi üzerinde serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen İsmail Köybaşı´nın ortasında Samudio´nun kafa vuruşu ağlara gitti:2-5
86´ncı dakikada Gaziantep FK ceza sahası dışının sol çaprazında serbest vuruş kazandı. Topun başına Enver Cenk Şahin´in kullandığı serbest vuruşta Muhammet´in vuruşu ağlara gitti:3-5
88´inci dakikada Gaziantep FK´da Enver Cenk Şahin´in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Djilobodji´nin kafa vuruşu ağlara gitti:4-5  
Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 5-4 Çaykur Rizespor´un üstünlüğü ile sonuçlandı.        (FOTOĞRALI)DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2021-05-11 22:30:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Ç.Rizespor: 3 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Ç.Rizespor: 3 (İlk yarı)
Kubba’dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Kubba’dan Ramazan Bayramı mesajı
Esnaftan Tahmazoğlu’na teşekkür
YEREL HABERLER Esnaftan Tahmazoğlu’na teşekkür
Şehitkamil belediyesi 65 yaş üstü vatandaşların evlerini temizlemeye devam ediyor Evi temizlenen 65 yaş üstü vatandaşlar, belediye ekiplerine dua etti
YEREL HABERLER Şehitkamil belediyesi 65 yaş üstü vatandaşların ...
Araban Belediyesinden Ramazan Bayramı denetimi
YEREL HABERLER Araban Belediyesinden Ramazan Bayramı denetimi
Avrupa Birliği’nden 19 ildeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
YEREL HABERLER Avrupa Birliği’nden 19 ildeki ihtiyaç sahiplerine ...
Milletvekili Taşdoğan'dan uyarılı Ramazan bayramı mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan'dan uyarılı Ramazan bayramı ...
Doğru’dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Doğru’dan Ramazan Bayramı mesajı
Bayram öncesi sağlıklı beslenme uyarısı
YEREL HABERLER Bayram öncesi sağlıklı beslenme uyarısı
Araban Kaymakamlığı’ndan 370 çocuğa bayramlık kıyafet desteği
YEREL HABERLER Araban Kaymakamlığı’ndan 370 çocuğa bayramlık ...
Fadıloğlu’dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Fadıloğlu’dan Ramazan Bayramı mesajı
Şahin’den Ramazan Bayramı mesajı Şahin: “Gönülden gönüle bir bayram diliyorum”
YEREL HABERLER Şahin’den Ramazan Bayramı mesajı Şahin: “Gönülden ...
GTO Başkanlarından Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER GTO Başkanlarından Ramazan Bayramı mesajı
Şahin’den hayvan barınağına ziyaret Şahin: “Geçtiğimiz yıl 2 bin sokak hayvanını sahiplendirdik”
YEREL HABERLER Şahin’den hayvan barınağına ziyaret Şahin: ...
GSO’da vefatının 13. yıldönümünde Naci Topçuoğlu anıldı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Kent ve ülke sanayisinde iz bırakan eserlere imza atan sanayi odamızın Kurucu Meclis Başkanı merhum Naci Topçuoğlu’nu vefatının 13. yıl dönümünde rahmet ve şükranla anıyorum”
YEREL HABERLER GSO’da vefatının 13. yıldönümünde Naci Topçuoğlu ...
Özel Hatem Hastanesi’nden hemşireler haftası mesajı
YEREL HABERLER Özel Hatem Hastanesi’nden hemşireler haftası mesajı
Tam kapanma, dondurulmuş bayram yuvalamasına talebi arttırdı Pandemi nedeniyle bir araya gelemeyen kadınlar çareyi dondurulmuş yuvalamada buldu Dondurulmuş yemek şirketinde siparişlere yetişmek için yoğun mesai yapılıyor
YEREL HABERLER Tam kapanma, dondurulmuş bayram yuvalamasına talebi ...
Gaziantep Valiliğinden süt üreticilerine destek Gaziantep’te süt üreticilerine vefa” projesi hayata geçirildi Üreticiye destek için 120 ton süt, peynir yapılarak dağıtılacak
YEREL HABERLER Gaziantep Valiliğinden süt üreticilerine ...
Gaziantep'te, Filistin'e destek için konvoy düzenlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te, Filistin'e destek için konvoy ...
Medical Park Gaziantep’te Hemşireler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Medical Park Gaziantep’te Hemşireler Günü kutlandı
Gaziantep'te 120 ton süt üreticiye destek için peynir yapılarak dağıtılıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te 120 ton süt üreticiye destek için peynir ...
Tahmazoğlu asfalt çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Tahmazoğlu asfalt çalışmalarını inceledi
Ramazan bayramı öncesi pastane, tatlıcı ve kuruyemişçiler denetledi Şehitkamil’den bayram denetimi
YEREL HABERLER Ramazan bayramı öncesi pastane, tatlıcı ve ...