Antepsan’dan Ramazan Bayramı mesajı

Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır yayımladıkları mesajla İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

Antepsan Yönetim Kurulu üyeleri İzzet Bakır ile Murat Bakır'ın ortak mesajında, Ramazan bayramını Tüm dünyanın etkisi altına alan salgın nedeniyle herkesin evlerinde geçireceğini hatırlatılarak, "Mübarek Ramazan bayramını pandemi dolayısıyla evde geçireceğiz. İnşallah birbirimize daha sımsıkı sarılacağımız bayramlar yakındır. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj yakınlaştırır kalplerimizi, kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun, Hep bir arada olabileceğimiz, mutluluk ve sağlık dolu, birbirimize sımsıkı sarılabileceğimiz huzurlu bayramlar geçirmek dileğiyle Ramazan Bayramınız mübarek olsun" denildi.

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