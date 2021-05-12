GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanma tedbirleri kapsamında bu bayramı da evde geçirmenin önemine vurgu yaparak tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Dünya genelinde yaşanan COVID19 salgınından dolayı insanlığın önemli bir sınav geçirdiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Ramazan Bayramı’nı da kapsayan tam kapanma tedbirlerinin, vaka sayılarındaki düşüşte önemli bir rol oynayacağını ifade etti. Kileci yayımladığı mesajında “Milletçe zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sürecin koşullarına göre üretmeye, istihdamımızı korumaya ve zorluklara rağmen ihracatımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Yeni dönemin getirdiği mesafeli yaşam kurallarını uygulayarak salgından en az kayıpla çıkmak için çabalıyoruz. Bizler için çok büyük bir manevi anlam taşıyan Ramazan Bayramı’nı; sağlığımız için, sevdiklerimiz ve milletimizin geleceği için salgına karşı uygulanan mücadele yöntemlerine uygun bir şekilde kutlamak zorundayız. Salgınla mücadelede günlerdir sürdürülen tam kapanma tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmaları boşa çıkarmamak için bu bayramı da evlerimizde, çekirdek ailelerimizle birlikte geçireceğiz. Yarınlara eksilmeden ulaşabilmemiz için bütün vatandaşlarımızın alınan önlemlere uyması gerektiğini tekrar hatırlatıyor, herkesin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyor, ülkemize sağlık ve bereket getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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