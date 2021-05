GOSB Başkanı Şimşek'ten bayram mesajı:

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında bayramların önemine vurgu yapan Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, "Bayramlar, her türlü küskünlüğün, kırgınlığın unutulduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının üst seviyeye çıktığı, bizi biz yapan en önemli günler arasındadır. Müslümanlar olarak on bir ayın sultanı olan ve aynı zamanda rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak nitelendirilen Ramazan ayından sonra bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Şimşek, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramını KOVID19 salgınının etkisinin devam ettiği bir ortamda kutladıklarına dikkat çekerek, "Salgın tedbirleri nedeniyle bu yıl da Ramazan Bayramını çekirdek ailemizle kutlamak zorunda kalacağız. Aile büyüklerimizle, yakın akrabalarımızla ve dostlarımızla yüz yüze bayramlaşamayacağız.Sağlık her şeyden önce gelir. Millet olarak birlik ve beraberliğimizi güçlü tutarak ve pandemi tedbirlerine tam olarak uyarak salgının etkilerinin daha hafif bir şekilde hissedilmesini sağlamalıyız. Ramazan Bayramının dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara yönelik şiddetin sona ermesine, insanlığın KOVID19 salgınından kurtulmasına ve tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesine vesile olması dileğiyle İslam Aleminin bayramını tebrik ederim" ifadelerine yer verdi.

