Rektör Dereli’den bayram mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Dereli, mesajında Ramazan Bayramı'nın Ramazan Bayramı’nın hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, "Manevi bir huzur iklimi yaşatan mübarek Ramazan ayını geride bırakırken, Mescidi Aksa’ya yapılan saldırılar nedeniyle içimiz buruk olmasına rağmen, umutla beklediğimiz bir bayramı karşılamanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere, hepimiz uzunca bir süredir Koronavirüs Salgını ile mücadele ediyoruz. HKÜ olarak; verdikleri enerji ile kampüsümüze hayat veren öğrencilerimizle yeniden bir arada olabileceğimiz sağlıklı günleri büyük bir umutla bekliyoruz. Bu yıl bayram coşkusunu, tüm tedbirlerimizi alarak evlerimizde karşılayacağız. Yıllar boyunca birçok zorluğu azimle yenen milletimizin, bu sürecin de üstesinden geleceğine olan inancım sonsuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle; sevdiklerinizle birlikte, sağlık, sıhhat ve afiyet ile geçireceğiniz nice bayramlar diliyor, öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin ve aziz milletimizin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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