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GSO Başkanı Ünverdi'den bayram mesajı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: "Ramazan Bayramı'nın Filistin'de ve dünyanın farkıl bölgelerinde akan göz yaşının dinmesi ve İslam aleminde yeni bir dirilişe vesile olmasını diliyorum"

İHA

GSO Başkanı Ünverdi'den bayram mesajı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: "Ramazan Bayramı'nın Filistin'de ve dünyanın farkıl bölgelerinde akan göz yaşının dinmesi ve İslam aleminde yeni bir dirilişe vesile olmasını diliyorum"

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ramazan Bayramı’na kavuşmanın sevinç ve heyecanın yaşandığını belirterek, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.
GSO Başkanı Adnan Ünverdi, yayımladığı mesajında Ramazan ayının manevi ikliminin bu yıl da çok daha farklı yaşandığını ve pandemi dolayısıyla bir arada olunamasa da gönül birliği içerisinde geçtiğini vurgulayarak, "11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ardından çok şükür ki Ramazan Bayramı’nı kalplerimizdeki sevgi ve muhabbetle karşılıyoruz. Bir ay boyunca sabırla, ibadetle ve pandemi koşullarında bir araya gelemesek de dayanışma içerisinde geçirdik ve Ramazan Bayramı’na eriştik. Allah aziz milletimize ve tüm İslam alemine birlik, beraberlik versin. Bu zor günlerde birbirimize her zamankinden çok daha fazla sahip çıkmalı, bu özel günleri fırsat bilerek dargınlıkları, küskünlükleri geride bırakmalıyız. Bu bayram da maalesef salgın dolayısıyla büyüklerimizi, yakınlarımızı, komşularımızı ziyaret edemeyeceğiz ama bayramın heyecanını teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak paylaşacak, salgına karşı tüm tedbirlerimizi alarak bugünleri de hep birlikte atlatacağız. Bayram günlerinde de çok titiz olalım ve kısıtlamaların olmadığı, bir arada olduğumuz günlere ve bayramlara yakın zamanda kavuşabilelim. Bu mübarek günlerin sağlığımız başta olmak üzere ekonomiden sosyal yaşama kadar yaşanan sıkıntıların geride kalması, salgınının gündemimizden çıkması, Filistin’de ve dünyanın farklı bölgelerinde Müslüman kardeşlerimize yapılan zulmün son bulmasını, akan gözyaşının dinmesi ve İslam aleminde yeni bir dirilişe vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimin, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyor, İslam coğrafyasında huzurun hakim olduğu, hüzünlerin kalktığı, mutluluğun paylaşıldığı nice bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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