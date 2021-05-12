Öfkeli baba oğluna kurşun yağdırdı Gaziantep’te tartıştığı oğlunun kullandığı aracın önünü kesen baba, pompalı tüfekle kurşun yağdırdığı oğlunu yaraladı

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Gaziantep’te tartıştığı oğlunun aracının önünü kesen öfkeli baba, oğlunu pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Burak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında bir süredir husumet bulunan baba M.Z.S. ile oğlu V.S. sabah saatlerinde evde tartıştı. Tartışma sonrası aracına binerek uzaklaşan V.S.’ye öfkesi dinmeyen baba, aracıyla oğlunun kullandığı aracın önünü keserek yeniden tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışmada M.Z.S., yanında bulunan pompalı tüfekle oğlu V.S’ye 4 el ateş etti. Pompalıdan çıkan saçmalarla sağ bacağından yaralanan V.S. akanlar içinde kaldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, aracıyla kaçan baba M.Z.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Kanlar içinde kalan V.S. ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis olay yerinde inceleme başlatırken, yaralı V.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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