Gaziantep´te, şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi



Ahmet KILIÇAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, şehit yakınları arife gününde gittikleri mezarlıkta şehitlerini ziyaret etti. Duygulu anların yaşandığı ziyarette şehit yakınları dualar etti.

Gaziantep'te şehit yakınları sabah saatlerinden itibaren Asri Mezarlıkta bulunan şehitliğe geldi. Yakınları, şehitlerin mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti. İçişleri Bakanlığı'nın muaf tutmasıyla şehitliğe gelebildikleri için mutlu olan şehit Hasan Aslan'ın babası Mehmet Aslan, "Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şehit babası olarak milli ve manevi bayramlarımızda şehitlerimizin yanında bulunmaktan çok mutlu oluyoruz" dedi.

`ŞEHİDİMİN BAYRAMINI KUTLAYACAĞIM´

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak alıkonulduktan sonra Irak'ın Gara bölgesinde şehit edilen Adil Kabaklı´nın annesi Cennet Kabaklı, oğlu ile bayramlaşmaya geldiğini belirterek, "Oğlum Gara şehidi. Usta birliğine giderken Tunceli´de yolu kesilerek esir alındı. Altı yıl oğlumdan haber alamadık. Acım halen taze. Sağ olsun verilen izinle evlatlarımızı ziyaret edebildik. Tüm şehit aileleri verilen bu izinden dolayı çok duacı. Bugün ve bayramın ilk günü bütün şehit aileleri evlatlarıyla, eşleriyle bayramlaşacak. Ben de şehit oğlumun bayramını kutluyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇAhmet ATMACA

2021-05-12 14:17:29



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