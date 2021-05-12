NCR Hospital Hemşireler Günü'nü kutladı

Gaziantep ilinde 7 gün 24 saat sağlık hizmeti veren NCR International Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet Neccar, 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutladı.

Op. Dr. Ahmet Neccar, hastane Başhemşiresi Selma İğneler'e çiçek vererek, tüm hemşireler adına teşekkür etti.Op. Dr. Neccar, "İnsanların mutluluğu için görevini fedakarca icra eden Covid19 salgınını yaşadığımız böylesine zor olan pandemi döneminde göstermiş oldukları büyük özveri, fedakarlık ve neredeyse hayatlarını hiçe sayarak fedakarca çalışan tüm değerli hemşirelere fedakarlıklarından dolayı teşekkür ederim. böylesine kutsal bir mesleğin faaliyetinde bulunan tüm hemşirelerimizin meslek hayatlarında başarılar dilerim" dedi.

Hastane Genel Direktörü Dt. Mehmet Cemil Neccar da, hastanede görev yapan tüm hemşirelere çiçek dağıtarak, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutladı.

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