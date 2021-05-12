Adalet Bakanı Gül, bir ay önce ölen annesinin mezarını ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, memleketi Gaziantep’e gelerek, bir ay önce vefat eden annesinin mezarını ziyaret etti.
Gaziantep'teki Asri mezarlığa giden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, burada bulunan şehitliği ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Burada şehit ailelileri ile de kısa bir sohbet gerçekleştiren Gül, baş sağlı dileyerek, yaklaşık bir ay önce vefat eden annesinin mezarına hareket etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrası Bakan Gül ve beraberindekiler mezarlıktan ayrıldı.
Bakan Abdülhamit Gül’ün mezarlık ziyaretine Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekilleri de eşlik etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.