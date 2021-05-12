Tam kapanmadan muaf tutulan şehit aileleri çocuklarının mezarlarını ziyaret edip dualar ettiler

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Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanmada kararından Ramazan Bayramı için muaf tutulan şehit aileleri şehitliklere gelerek çocuklarını ziyaret ettiler.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bugün ve bayramın birinci günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, sabahın erken saatlerden itibaren Gaziantep Asri Mezarlıkta bulunan şehitliğe gelerek mezar ziyareti gerçekleştirdiler.

Hüzün dolu anların yaşandığı mezarlıkta aileler şehitleri için kuranı kerim okuyarak dualar ettiler.

Yaşadıkları duygu dolu anları anlatmakta zorluk çeken aileler kendilerinin yasaktan muaf tutulduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür ettiler.

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