Ahmet Neccar'dan Bayram kutlaması

Gaziantep NCR İnternational Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet Neccar, Ramazan Bayramı nedeni ile bir kutlama mesajı yayımladı.
Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet Neccar kutlama mesajında Ramazan Bayramının tıpkı eskisi gibi bir arada sevgi ve huzur dolu kutlanması temennisinde bulundu.Neccar, mesajında, "Yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü olan bir Ramazanı Şerif’i daha geride bıraktık. Bayramlar, ortak sevinçler yaşadığımız, ortak duyguları paylaştığımız müstesna günlerdir. Bu özel günleri birliğimiz ve bütünlüğümüze bağlı kalarak birlikteliğimizi güçlendirmeliyiz. Covid 19 salgınının etkilerinden dolayı belki ailemiz, akrabalarımız veya yakın çevremiz ile bir araya gelemesek de sevginin, dayanışmanın ve bu duygu birliğinin en güçlü şekilde ortaya çıktığı böyle zamanlarda bayram coşkusunu her anımıza taşıyacağız. Hep bir arada, sevgi dolu ve en önemlisi sağlıklı, huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.