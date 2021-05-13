Gaziantep’te bayramda caddeler boş kaldı Gaziantep’te bayramda korona virüs sessizliği

Korona virüs salgınından dolayı uygulanan tam kapanmanın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Gaziantep’te korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sadece bayram namazına izin verildi. Namaz sonrası vatandaşlar gelenekleri olan mezarlık ve ev ziyaretlerini salgın nedeniyle yapamadı. Kent genelinde normal zamanlarda insan yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve sokaklar boş kaldı. Belediye ekipleri boş kalan cadde ve sokaklarda temizlik işlemlerinde bulunurken polis ve zabıta ekipleri de denetimlerine devam etti.



Tam kapanma Gaziantep’te etkili oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı haftalık korona virüs rakamlarına göre Gaziantep’te vaka sayısında yüzde 19,7’lik bir düşüş yaşandı. 100 binlik vaka sayısına göre hesaplanan haftalık korona virüs tablosunda tam kapanma uygulaması öncesi 167,91 vaka sayısından 134,83 vaka sayısına gerileyen Gaziantep’te yüzde 19,7’lik düşüş yaşandı.

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