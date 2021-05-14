Tarım işçileri, bayramda çalışmaya devam ediyor



Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, tarım işçileri bayramda da çalışmaya devam ediyor.

İslahiye Ovası´nda çalışan mevsimlik tarım işçileri üretimi sürdürüyor. Tarım işçileri tam kapanma ve Ramazan Bayramı'nda da, kırmızı biber tarlalarında çapa yapıyor. Yeşilova Mahallesi kırsalında kırmızı biber tarlasında çalışan işçileri ziyaret ederek bayramlarını kutlayan İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, "Biber tarlalarımızda yaklaşık 1 aydır çalışmalar devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma ve bayrama rağmen ara verilmeden üretime devam ediliyor. Bugüne kadar yaklaşık 5 bin mevsimlik tarım işçimiz ilçeye geldi ve arazilerde çalışmaya ve üretime devam ediyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-05-14 12:58:27



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