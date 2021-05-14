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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te Fatma Şahin'le bayrama özel program

İHA

Gaziantep'te Fatma Şahin'le bayrama özel program

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığınca düzenlenen ve sosyal medya ağları aracılığıyla Ramazan süresince her akşam vatandaşların evine misafir olunan "İftara Doğru" programının son bölümünde "Fatma Şahin ile Bayrama Özel Programı" düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı tarafından Ramazan ayında her akşam izleyicilerle buluşan "İftara Doğru" programının son bölümünde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin konuk oldu. Moderatörlüğünü Mehmet Açıkgöz'ün üstlendiği programda Başkan Şahin, gündemde öne çıkan konular hakkında değerlendirmelerde bulundu, izleyicilerin merak ettiği soruları yanıtladı.
"Bu bayram pandemi yol ve yöntemimizi değiştirdi"
Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde 7 yılı tamamladığını aktaran Başkan Şahin, bu sene çok olağanüstü bir dönemde Ramazan ayını geçirdiklerini söyledi. Şahin, "Biz normalde Ramazanı çadırlarımızın kurulduğu, gelemeyenlere sıcak yemeklerin dağıtıldığı çok güzel bir ortamla buluşturuyorduk. Ancak Pandemi bizim yol ve yöntemimizi değiştirdi. Sosyal mesafenin zorunlu kılındığı salgında biz insanlarımızın ayağına gittik. Ulaşmamız gereken bütün kesimlere ulaştık. Belki beraber bir sıcak çorba içerken buluşmadık. Fakat kuru gıda ile desteğimizi, vatandaşın yanında varlığımızı sürdürdük" dedi. Sorumluluk bilincinin kendisi için büyük önem taşıdığını belirten Başkan Şahin, "İki milyon insanın bize emanet olduğunu düşündüğümde hissettiğim sorumluluğun kuvvetini kelimelere bile dökemiyorum. Bütün gücümle ekip arkadaşlarımla birlikte takım bilinciyle hareket ederek vatandaşımıza doğru hizmeti götürmek amacıyla durdurak bilmeden çalışıyoruz. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.
"Birlik olursak bizi hiç kimse tutamaz"
Gündemde geniş yankı uyandıran Kudüs ve Mescidi Aksa'da yaşanan olaylar hakkında da değerlendirmede bulunan Şahin, "Filistin Dostluk Kurulu Genel Sekreteri oldum. O dönemlerde Yaser Arafat yaşıyordu. O zamanlarda kendisine sormuştum. 'Biz neden sorunlarla boğuşuyoruz, neden bir arpa boyu yol gidemiyoruz, sorunlarımıza neden nihai çözümler getiremiyoruz' diye. Kendisine göre belli başlı çıkarımlarda bulunmuştu. Fakat en önemli farkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek oluşturmuştu. 5 ülkeden birinin veto kararı ile yol almak, sağlıklı ilerlemek mümkün değil. Ancak yine de bizim bu sorunu çözmek adına ilk etapta kendi içerimizde bulunan sıkıntıları gidermemiz gerekiyor. İslam dünyasının her yönden bir ve beraber olduğu bir ortamda bizi hiç kimse tutamaz" diye konuştu.
"Her şerde bir hayır vardır" diyen Şahin, "Birbirimize sahip çıkmamız ve birbirimize kentlenmemiz lazım. Güçlü olmamız gerekiyor. Buradaki güç yalnızca ekonomik güç değil. Gönül gücü, birlik ve muhabbet de çok önemlidir" dedi.
Genç neslimizi ihmal etmemek adına yoğun gayretler sarf ettiklerini bildiren Şahin, "Sık sık öğrencilerimizle, gençlerimizle bir araya geliyoruz. Gençlerimizi daha bu sabah buluştuk. Onları gelecekleri için motive ettik. Atölyelerimiz ve etkinliklerimizle kendilerinin yanında yer almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Programın sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İftara Doğru'nun gerçekleşen çekimlerinde yer alan ekiple birlikte Ramazan ayının anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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