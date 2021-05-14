Gaziantep'te deprem

Gaziantep'in İslahiye ilçesi merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD verilerine göre İslahiye ilçesinde saat 13.14'te merkez üssü Tahta köprü barajı olmak üzere 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. İlçede yaşayanların hissettiği depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığı öğrenildi.

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