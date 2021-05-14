Çiftçiler gününde tarlada çalışan çiftçilerle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftçiler gününde tarlada çalışan çiftçilerle buluştu

İHA

Çiftçiler gününde tarlada çalışan çiftçilerle buluştu

Gaziantep’in Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde 35 derece sıcaklıkta güneşin altında tarlada çalışarak üretim yapan çiftçileri ziyaret ederek, 14 Mart Çiftçiler Gününü kutladı.
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününde Araban Ovası’ndaki tarlalarda sarımsak ve makarnalık sert buğday üretimi yapan çiftçileri gazetecilerle birlikte ziyaret eden Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun çiftçilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Altun, "Ellerinizin değdiği her şeyi güzelleştiren, emeğini üretime geçirerek hem ülke, hem bölge, hem de ilçe ekonomisine önemli katkılar sağlayan tüm Arabanlı çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun" dedi.
Arabanlı çiftçiler de, sıcağa rağmen tarlaya gelerek, özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Altun'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep FK'da 3 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da 3 futbolcunun test sonucu pozitif ...
STK'lardan İsrail'e misilleme için Kıbrıs'ta tatbikat yapılması çağrısı Gaziantep'te şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER STK'lardan İsrail'e misilleme için Kıbrıs'ta tatbikat ...
Cuma namazı sonrasında Kudüs için dua
YEREL HABERLER Cuma namazı sonrasında Kudüs için dua
Gaziantep'te deprem
YEREL HABERLER Gaziantep'te deprem
Gaziantep'te Fatma Şahin'le bayrama özel program
YEREL HABERLER Gaziantep'te Fatma Şahin'le bayrama özel program
Tarım işçileri, bayramda çalışmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Tarım işçileri, bayramda çalışmaya devam ediyor
Yavuzeli'nde trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yavuzeli'nde trafik kazası: 1 yaralı
Tarihi Gaziantep Kalesi'ne lazerler Filistin bayrağı yansıtıldı
YEREL HABERLER Tarihi Gaziantep Kalesi'ne lazerler Filistin bayrağı ...
Kaymakam Mutlu, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu
Başkan Tahmazoğlu şehitler için dua etti
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu şehitler için dua etti
Gaziantep’te bayramda caddeler boş kaldı Gaziantep’te bayramda korona virüs sessizliği
YEREL HABERLER Gaziantep’te bayramda caddeler boş kaldı Gaziantep’te ...
Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı Gaziantep FK’dan baklavalı antrenman
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarına ...
Ömer Faruk, silahlı saldırıda öldü
YEREL HABERLER Ömer Faruk, silahlı saldırıda öldü
Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı, faciayı sürücü önledi Çekici ve dorseyi birbirinden ayıran sürücünün soğukkanlılığı faciayı önledi
YEREL HABERLER Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı, faciayı ...
“Oruçluyum benimle tartışmayın” dedi kalbinden vurdular Husumetlilerin saldırısına uğrayan genç adam vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER “Oruçluyum benimle tartışmayın” dedi kalbinden ...
Tarım işçilerinin bayram mesaisi
YEREL HABERLER Tarım işçilerinin bayram mesaisi
Şehit oğlunun kabrine meslektaşı polisler götürdü
YEREL HABERLER Şehit oğlunun kabrine meslektaşı polisler götürdü
Anka'da Hemşiler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Anka'da Hemşiler Günü kutlandı
Gaziantep´te, şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi (2)
YEREL HABERLER Gaziantep´te, şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi ...
Ahmet Neccar'dan Bayram kutlaması
YEREL HABERLER Ahmet Neccar'dan Bayram kutlaması
İmamı Gazali Cami Ramazan Bayramı'na hazır
YEREL HABERLER İmamı Gazali Cami Ramazan Bayramı'na hazır
İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'e Türkiye desteği
YEREL HABERLER İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'e Türkiye ...
Tam kapanmadan muaf tutulan şehit aileleri çocuklarının mezarlarını ziyaret edip dualar ettiler
YEREL HABERLER Tam kapanmadan muaf tutulan şehit aileleri ...
GTB başkanları Ramazan Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER GTB başkanları Ramazan Bayramı'nı kutladı