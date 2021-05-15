Terlik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Bir işçi hafif yaralandı, dört kişi dumandan etkilendi

Gaziantep’teki bir terlik fabrikasında çıkan yangın ekiplerin yaklaşık üç saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Toplam dört kişinin dumandan etkilendiği, bir kişinin ise hafif şekilde yaralandığı yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, sabah saat 09.45 sıralarında GATEM Sayacılar Sitesinde bulunan bir terlik fabrikasında çıktı. İddiaya göre, fabrikadaki bir makinenin bir anda alev alması sonucu çıkan yangın kısa sürede bütün fabrikayı sardı. Yangın sırasında fabrikada bulunan ve hafif şekilde yaralanan bir işçi sitedeki güvenlikler tarafından kurtarıldıktan sonra itfaiye ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.



İtfaiye ekipleri 3 saatte söndürdü

İhbarın ardından olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise 15 araç ve 50'nin üzerinde personel ile yangına müdahale etti. Kısa sürede fabrikanın tamamını saran yangını 3 saatlik çalışma ile söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını ise devam ediyor. Öte yandan, söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 4 kişiye ise olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangının ardından fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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