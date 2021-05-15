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Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu Kavgada 4 kişi yaralanırken, polisi gören yaralılar bile kaçarak gözden kayboldu Kavgalardan bıkan mahalle halkı ise yetkililerden yardım istedi Çaresiz kalan bazı vatandaşlar taşınma planları yapmaya başladı

İHA

Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu Kavgada 4 kişi yaralanırken, polisi gören yaralılar bile kaçarak gözden kayboldu Kavgalardan bıkan mahalle halkı ise yetkililerden yardım istedi Çaresiz kalan bazı vatandaşlar taşınma planları yapmaya başladı

Gaziantep'te bir mahallede henüz bilinmeyen bir nedenle iki ayrı grup taş, sopa, satır ve bıçaklarla birbirine girdi. Cep telefonlarına da yansıyan kavgada 4 kişi hafif yaralanırken, polisi gören yaralılar bile olay yerinden kaçarak, gözden kayboldu
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Dülükbaba Mahallesi Eski Dülük Caddesi'nde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki ayrı grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen kavgada bıçak ve satırlar çekilirken, taş ve sopalar ise havada uçuştu. Dehşet verici anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülenirken, mahallelinin korku dolu anlar yaşadığı kavgada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Olaya karışan taraflar olay yerine gelen polislerini görünce de kaçarak gözden kayboldu. Kavga nedeniyle araç, iş yeri ve evlerinin zarar gördüğü mahallede yaşayanlar ise sık sık yaşanan benzeri kavgalar nedeniyle tedirgin olduklarını kaydetti. Yetkililere yardım çağrısında bulunan mahalleli, kendileri ve çocuklarının da zarar görebileceğini söyleyerek, olayların bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Kiralık ev aramaya başladım"
Sokağa çıkmaya bile korktuklarını ve mahalleyi terk etmeyi düşündüklerini belirten mahalle sakinlerinden Sinan Er, "Mahallede sürekli kavga oluyor. Taşlı, sopalı, satırlı ve bıçaklı kavgalar nedeniyle ortalık kan revan oluyor. Bu kavgalar nedeniyle bıktık, mahalle halkı da bundan bezdi. Gençlerimizi, çocuklarımızı sokağa çıkarmaya korkar olduk, huzurumuz kalmadı. Burada ev sahibi olduğum halde başka yerde kiralık ev aramaya başladım ki çocuklarıma bu kavgalarda bir şey olmasın. Sürekli kendi aralarında kavga ediyorlar, arada bizim gençlere de sataşıyorlar. 'Büyük bir olay olmasın, kimseye bir şey olmasın' diye gençlerimizi zorla tutuyoruz ama bu böyle gitmez. Buna bir çözüm bulunması lazım" dedi.

"Kapının önüne çıkamaz olduk"
Ahmet Bozkurt isimli bir başka vatandaş ise "Mahallemizde yabancı uyruklu gruplar arasında sürekli kavgalar çıkıyor. Bunlar grup halinde gelip mahallemizde kavga ediyor. Evimizde huzursuz oluyoruz. Evimizden kapının önüne çıkamaz olduk. Zaten gruptakiler hırsızlık da yapıyor. Evimizin kapısı açık olsa evimize girip hurda niyetine eşyalarımızı çalıyorlar. Yetkililerin buna çözüm bulmasını arzu ediyoruz. Yoksa çocuklarımızın, bizlerin başı belaya girecek. Bunlar araçlara, evlere, dükkanlara zarar veriyor. Çocuklarımız markete gönderemez hale geldik" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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