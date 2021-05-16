Gaziantep'te, Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu kutladı

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Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA) Gaziantep'te Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Süper Lig'in 42'nci haftasında deplasmanda Göztepe´yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Gaziantep'te siyah-beyazlı yüzlerce taraftar kent merkezinde şampiyonluğu kutladı. Taraftarlar, ellerinde bayraklarla şampiyonluk sevincini yaşadı. Takımları lehine tezahürat yapan taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyledi. Yoğun araç konvoyu, bayraklar ve meşalelerle şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, polisin uyarıları sonrası dağıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarların kutlamaları

Sloganlar atıp bayrak sallamaları

Konvoy halinde ilerlemeleri

Marş ve şarkılar eşliğinde halay çekmeleri

Polis ekiplerinin anons ile uyarması

Polis ekiplerinin taraflarları dağıtması

Genel ve detay görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2021-05-16 01:13:49



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