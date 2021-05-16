Gaziantep'te, Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu kutladı

Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA) Gaziantep'te Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
Süper Lig'in 42'nci haftasında deplasmanda Göztepe´yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Gaziantep'te siyah-beyazlı yüzlerce taraftar kent merkezinde şampiyonluğu kutladı. Taraftarlar, ellerinde bayraklarla şampiyonluk sevincini yaşadı. Takımları lehine tezahürat yapan taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyledi. Yoğun araç konvoyu, bayraklar ve meşalelerle şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, polisin uyarıları sonrası dağıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Taraftarların kutlamaları
Sloganlar atıp bayrak sallamaları
Konvoy halinde ilerlemeleri
Marş ve şarkılar eşliğinde halay çekmeleri
Polis ekiplerinin anons ile uyarması
Polis ekiplerinin taraflarları dağıtması
Genel ve detay görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ
2021-05-16 01:13:49
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