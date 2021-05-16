Kaymakam Mutlu çocukları mutlu etti Kaymakam makam aracını gelin arabası gibi süsleyip çocuklarla bayramlaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Mutlu çocukları mutlu etti Kaymakam makam aracını gelin arabası gibi süsleyip çocuklarla bayramlaştı

İHA

Kaymakam Mutlu çocukları mutlu etti Kaymakam makam aracını gelin arabası gibi süsleyip çocuklarla bayramlaştı

Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenlediği üç günlük bayram programında ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan 2 bin 500’ün üzerinde çocuk ile bayramlaştı. Bayramlaştığı tüm çocuklara hediyelerle bayramı dolu dolu yaşatan Mutlu, Arabanlı çocukların yüzünü güldürdü.
Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, düzenlediği üç günlük Ramazan Bayramı programına ilçe mezarlığındaki şehitlik ziyareti ve şehit annelerini ziyaret etmekle başladı. Bayramın 2'nci gününde hükümet konağı bahçesinde ilçe merkezindeki çocuklarla bayramlaşan Mutlu, makam aracı ile jandarma, polis ve diğer hizmet araçlarını bayraklar ile çiçeklerle süsledi. Gelin arabası gibi donatılan araçlardan oluşturulan konvoyla ilçe kırsalındaki mahalleleri dolaşan Mutlu, çocuklara verdiği hediyelerle dolu dolu bir bayram yaşattı.
"Çocukları çok seviyoruz"
Program sonunda gazetecilere konuşan Kaymakam Mutlu, "Araban Kaymakamlığınca düzenlediğimiz üç günlük programımızın son gününü köylerimizin güzel melekleriyle geçirdik. Bu çocukların masumiyeti, saflığı biz büyüklere örnek olur inşallah. Gönlümüzün masum çiçekleri olan çocukları çok seviyoruz’’ ifadelerine yer verdi.
Kaymakam Mutlu'nun ziyaretinden ve hediyelerinden memnuniyet duyan çocuklar ise "Bu bayram gününde bizi unutmadınız. Bu bayram gününde köyümüze kadar gelip bizimle bayramlaştınız. Bayram hediyeleriyle bizi mutlu ettiniz. Allah sizden razı olsun. Allah’da sizi mutlu etsin İnşallah" diyerek teşekkür ettiler.
Mutlu’nun düzenlediği üç günlük Ramazan Bayramı programına Kaymakam Mutlu’nun eşi Nesrin Mutlu ile birlikte İlçe Jandarma Komutanı Kadir Gökhan Bakan, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz, Araban SYDV Müdürü Orhan Behcet, Araban SHM Müdürü Murat Tilki de üç gün boyunca eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te, Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu kutladı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu ...
Pandemi Gaziantep'teki şampiyonluk kutlamalarını da vurdu Yasağa rağmen kutlama yapanlara müdahale edildi Eski şampiyonluk kutlamalarından eser kalmadı
YEREL HABERLER Pandemi Gaziantep'teki şampiyonluk kutlamalarını da ...
Yedi Başak'tan Filistin’e yardım çağrısı Tıbbi malzemeye ihtiyaç var
YEREL HABERLER Yedi Başak'tan Filistin’e yardım çağrısı Tıbbi ...
Gaziantep'te 4 bin 680 paket kaçak sigara yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 4 bin 680 paket kaçak sigara yakalandı
Evlat nöbetindeki aileler: "PKK ile İsrail aynıdır" Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehitlerine ziyaret
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler: "PKK ile İsrail ...
İslahiye'de vaka sayıları tam kapanmada 3'e düştü
YEREL HABERLER İslahiye'de vaka sayıları tam kapanmada 3'e düştü
Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu Kavgada 4 kişi yaralanırken, polisi gören yaralılar bile kaçarak gözden kayboldu Kavgalardan bıkan mahalle halkı ise yetkililerden yardım istedi Çaresiz kalan bazı vatandaşlar taşınma planları yapmaya başladı
YEREL HABERLER Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada ...
Terlik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Bir işçi hafif yaralandı, dört kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Terlik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına ...
Gaziantep´te fabrika yangını; 5 işçi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Gaziantep´te fabrika yangını; 5 işçi dumandan ...
Amerika Hava ve Uzay Kuvvetleri, VİDAR’la ilgili bilgi aldı Türk kaşif, yerli ve milli imkanlarla hava radar sistemi üretti
YEREL HABERLER Amerika Hava ve Uzay Kuvvetleri, VİDAR’la ilgili ...
Terlik fabrikasında yangın: 1 yaralı
YEREL HABERLER Terlik fabrikasında yangın: 1 yaralı
Başkan Tahmazoğlu belediye personelinin bayramını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu belediye personelinin bayramını ...
Gaziantep'te, Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, Filistinliler için gıyabi cenaze namazı ...
Çiftçiler gününde tarlada çalışan çiftçilerle buluştu
YEREL HABERLER Çiftçiler gününde tarlada çalışan çiftçilerle buluştu
Gaziantep FK'da 3 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da 3 futbolcunun test sonucu pozitif ...
STK'lardan İsrail'e misilleme için Kıbrıs'ta tatbikat yapılması çağrısı Gaziantep'te şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER STK'lardan İsrail'e misilleme için Kıbrıs'ta tatbikat ...
Cuma namazı sonrasında Kudüs için dua
YEREL HABERLER Cuma namazı sonrasında Kudüs için dua
Gaziantep'te deprem
YEREL HABERLER Gaziantep'te deprem
Gaziantep'te Fatma Şahin'le bayrama özel program
YEREL HABERLER Gaziantep'te Fatma Şahin'le bayrama özel program
Tarım işçileri, bayramda çalışmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Tarım işçileri, bayramda çalışmaya devam ediyor
Yavuzeli'nde trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yavuzeli'nde trafik kazası: 1 yaralı