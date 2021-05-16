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Gaziantep'te sanayi sitesinde esnafın yokluğundan dolayı aç kalan kedileri vatandaşlar elleriyle besledi.



Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki KÜSGET Sanayi Sitesi'nde açlıktan miyavlayan kedilerin imdadına yoldan geçen vatandaşlar yetişti. Tam kapanma sürecinden dolayı esnafın dükkanlarını kapalı tuttuğu sitede kediler aç kaldı. Yoldan geçen vatandaşlar açlıktan yorgun düşen kedileri süt ve ekmekle besledi.

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