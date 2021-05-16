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Gaziantep FK'nın 2020-2021 karnesi Gaziantep FK ligi dokuzuncu bitirdi

İHA

Gaziantep FK'nın 2020-2021 karnesi Gaziantep FK ligi dokuzuncu bitirdi

Süper Lig'de bu sezon ikinci kez mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü, ligi 58 puanla dokuzuncu sırada bitirdi. Ligde aldığı sonuçlar ve ortaya koyduğu performansla dikkat çeken takımlardan biri olan Gaziantep ekibi, geçtiğimiz sezonu ise 46 puanla sekizinci sırada tamamlamıştı.
Bu sezon, Süper Lig'de ikinci kez mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü, 42 haftalık zorlu maratonu 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 12 mağlubiyetle tamamladı. Sezona Rumen teknik adam Marius Sumudica ile başlayan Kırmızısiyahlılar, ligi Portekizli Ricardo Sa Pinto yönetiminde 58 puanda tamamladı. Ligdeki 42 haftalık maratonda rakip kalelere 59 gol gönderen Gaziantep FK, kendi kalesinde ise 51 gol gördü.

İlk yarıyı 35 puanla dördüncü bitirdi
Süper Lig'de 20202021 sezonunun ilk yarısını 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 35 puan toplayarak dördüncü sırada tamamlayan Gaziantep FK, ilk devrenin en çok dikkat çeken ve konuşulan takımlarından biri olmayı başardı. İlk devrede oynadığı 20 maçta rakip filelere 35 gol gönderen Gaziantep ekibi, kendi ağlarında ise 24 gol görerek artı 10 gol averajı yakaladı. Sezona Teknik Direktör Marius Sumudica ile başlayan ve Rumen hocanın çılgınlıklarıyla da çok konuşulan Gaziantep FK, 18. haftadaki 21'lik Sivasspor mağlubiyetinin ardından Sumudica'yla yollarını ayırdı. Gaziantep ekibi, ligin 20. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçı öncesi takımın başına 48 yaşındaki Portekizli Ricardo Sa Pinto'yu getirdi.

İkinci yarı sadece 6 galibiyet alabildi
Ligin ikinci yarısında oynadığı 20 maçta ise 6 galibiyet, 5 berberlik ve 9 mağlubiyet alan Gaziantep ekibi, ilk yarıda hanesine yazdırdığı 35 puana 23 puan daha ekleyerek toplam puanını 58'e yükseltti. Ligin ikinci yarısında oynadığı maçlarda rakip kalelere 23 gol atan Kırmızısiyahlı ekip, kendi kalesinde ise 27 gole engel olamadı. 42 haftalık zorlu maratonu toplam 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 12 mağlubiyetle tamamlayan Gaziantep, rakip kalelere 59 gol gönderirken, kendi kalesinde ise 51 gol görerek artı 8 averajla ligi tamamladı.

En golcüler Maxim ve Muhammet, asist kralı da Muhammet
Ligde oynadığı 40 maçta rakip filelere toplam 59 gol gönderen Gaziantep FK'da toplam 13 futbolcu gol atma sevinci yaşadı. Kırmızısiyahlıların attığı 59 golün 30'u 15'er gol atan Maxim ve Muhammet Demir'den geldi. Gaziantep ekibinde Mirallas ve Kenan Özer 5'er gol, Jefferson ve Dicko 4'er gol, Papy Djilobodji ve Kana Bıyık 2'şer gol, Enver Cenk, Vetrih, Andre Sousa, Andre Felipe ve Furkan Soyalp ise 1'er gol atma başarısı gösterdi. Gaziantep FK'da attığı gollerin dışında verdiği gol paslarıyla da dikkat çeken Muhammet Demir, yaptığı 6 asistle takımında en fazla gol pası veren isim oldu. Gaziantep temsilcisinde Güray Vural ve Mirallas 5'er, Enver Cenk 4, Maxim, Kenan ve Sousa 3'er, Oğuz Ceylan ve Jefferson 2'şer asist yaparken Papy Djilobodji ve Olkowski ise birer asist katkısı verdi.

Toplam 97 sarı kart, 5 kırmızı kart çıktı
Gaziantep FK'da sezon boyunca futbolculara toplam 5 kez kırmızı kart çıkarken, 97 de sarı kart çıktı. Kırmızısiyahlılarda toplam 2 kırmızı, 8 sarı kart gören Mirallas takımın en hırçın isim olarak öne çıkarken, Jefferson, Oğuz Ceylan ve Junior Morais birer kırmızı kart gördü. Takımda, 9 sarı kartla en çok sarı kart gören isim Papy Djilobodji olurken, Maxim, Vetrih ve Mirallas 8'er sarı kart gördü. Gaziantep'te sarı kart gören diğer isimler ise Morais (7), Sousa (6), Muhammet (5), Güray (5), Jefferson (5), Tosca (4), Olkowski (4), Miranda (4), Dicko (4), Günay (3), Oğuz (3), Kenan (3), Kana Bıyık (2), Kozulj (2), Rashid (2), Ertuğrul (1), Enver Cenk (1) ve Furkan Soyalp (1) oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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