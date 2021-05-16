Tarlalarda gelincik güzelliği

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, havaların ısınmasıyla buğday tarlalarını kaplayan gelincik çiçekleri, görsel şölen sunuyor.

İlçe kırsalında bulunan mahallelerdeki bölgelerde açan gelincikler buğday tarlalarını kırmızıya boyadı. Gelinciklerin oluşturduğu manzarayı görenler, doğa ile başbaşa olmanın tadını çıkarırken fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. Çiçek açan milyonlarca kırmızı gelinciği görüntülemek için araziye fotoğraf tutkunlarının yanı sıra çok sayıda kişi akın ediyor.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-05-16 14:14:32



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