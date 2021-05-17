Kazada, traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hafif ticari araç ile traktör çarpıştı. Sürücülerin yaralandığı kazada, traktörün ikiye bölündü.
Kaza, sabah saatlerinde İslahiyeNurdağı karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. H.Ş. yönetimindeki 27 AEG 309 plakalı hafif ticari araç, Kozdere Mahallesi yakınlarında A.Y.'nin kullandığı 80 ABS 772 plakalı traktöre çarpıştı. Traktörün ikiye bölündüğü kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2021-05-17 09:43:02
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