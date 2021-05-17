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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kronik rahatsızlığı olanlara mutant virüs uyarısı

İHA

Kronik rahatsızlığı olanlara mutant virüs uyarısı

Türkiye'ye yayılan Kovid19'un mutant virüslerinin kronik rahatsızlığı olan hastaları daha kötü etkileyebileceğini belirten Dahiliye Uzmanı Dr. Seda Ünsal, kronik hastalığı olan vatandaşları uyardı.
Özel MMT Amerikan Hastanesi Dâhiliye Uzmanı Dr. Seda Ünsal, özellikle son 1 ay içerisinde artan mutant virüslerin Türkiye’de yayılmasına dikkat çekerek, özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Kronik rahatsızlığı olan vatandaşların durumlarının daha kötüye gidebileceğini aktaran Dr. Seda Ünsal, “Kronik hastalığı olan, düzenli doktor takip ve kontrolünde olması gereken bireyler tedbirlere uyayım derken, sağlık kontrollerini aksatması ani ölüme kadar uzanan kötü sonuçlar doğurabilir" dedi.
"Acil servisleri gereksiz meşgul etmemeliyiz"
Pandemi ile mücadele alınan tedbirlere uymanın toplumsal bir görev olduğunu paylaşan Seda Ünsal, " Bu dönemde acil servis ve poliklinikleri gereksiz meşgul etmemek çok önemlidir. Ancak öncelik her zaman insan hayatının korunmasıdır. Gereken muayene ve tedaviye doğru zamanda ulaşmak, kronik hastalıkların gereken takibini yaptırmak da hayati öneme sahiptir. Diyabetli bireyler, düzenlenen tedaviyi almakta olmasına rağmen kan şekeri 300 üzerinde seyrediyorsa, ani kan şekeri düşüklüğü yaşıyorlarsa, artan halsizlik iştahsızlık kilo kaybı baş ağrısı gibi şikâyetleri varsa mutlaka randevu alarak muayene olmalılar ve tedavileri yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca hipoglisemi dediğimiz kan şekerinin 70 altında olması veya ciddi hipoglisemi dediğimiz kan şekerinin 500 üzerinde olması, beraberinde görme bozukluğu, şuur bulanıklığı, idrar yapamama gibi şikâyetler de varsa bu hastalar acil servise başvurmalı ve gereken müdahale yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.
"Kronik hastalar dikkatli olmalı"
Pandemi döneminde diğer kronik rahatsızlıklar ile ilgili de bilgi veren Ünsal, “Kalp hastalarında artan ödem, idrar yapamama, nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, tansiyon yüksekliği gibi şikâyetler başlamışsa bu hastaların da ayrıntılı muayenesi yapılarak tedavileri düzenlenmelidir. Kronik böbrek hastalığı olan ve diyalize girmekte olan hastaların diyaliz seansları aksatılmamalı veya ertelenmemelidir. Düzenli diyalize girmelerine rağmen diyaliz günleri arasında tansiyon yüksekliği, nefes darlığı, ödem gibi şikâyetler varlığında ek olarak acil diyaliz ihtiyacı olabileceğinden hastalar mutlaka hastaneye başvurmalıdır. Yüksek tansiyon nedeniyle ilaç kullanmakta olan hastaların ilaca rağmen tansiyon ölçümleri 140/90 ve üzerinde seyrediyorsa, beraberinde göğüs ağrısı, çarpıntı, baş ağrısı, görme bozukluğu, idrar miktarında değişiklik gibi şikâyetler varsa mutlaka doktora başvurması gerekmektedir. Her hastanın takip ve tedavisi kişiye özel düzenlenmelidir. Pandemi sürecinde hastaneye yapılacak başvurularda kişisel korunma tedbirlerine azami dikkat edilmelidir” diye konuştu.

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