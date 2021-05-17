Gaziantep´te yoğunluk oluştu, cadde girişi zaman zaman bariyerle kapatıldı 



Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te tam kapanma sürecinin sona ermesiyle vatandaşlar kentin en işlek caddelerinden birisi olan Gaziler Caddesi´ne yoğunluk oluşturdu. Yoğunluğun arttığı anlarda cadde, zaman zaman bariyerle kapatıldı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında 29 Nisan'da başlayan 17 günlük tam kapanma, bugün saat 05.00 itibari ile sona erdi. 1 Haziran'a kadar sürecek olan 'kademeli normalleşme' döneminin ilk gününde vatandaşlar alışveriş için Gaziler ve Karagöz caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Oluşan yoğunlukta çoğu vatandaşın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlendi. Polis ve zabıta ekipleri, yoğunluğun arttığı anlarda zaman zaman çarşı girişlerini bariyerle kapattı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2021-05-17 14:55:28



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