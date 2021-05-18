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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci’nin 19 Mayıs mesajı

İHA

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci’nin 19 Mayıs mesajı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşımak adına Atatürk’ün en büyük umudunun gençlerde olduğunu ve bunu birçok demecinde dile getirdiğini hatırlatan Kileci, “19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Anadolu topraklarında direniş mücadelesini başlatan Mustafa Kemal Atatürk, az zamanda yaptığı büyük işlerle tüm Türkiye’nin, ama özellikle de gençlerimizin örnek alması gereken çok büyük bir figür. Ulu Önderimiz, en büyük eseri olan Cumhuriyet’i gençliğe emanet ederek bu ülkenin gelecek kuşaklarına duyduğu güveni açıkça ortaya koymuştur. Yüzüncü yaşını kutlamaya hazırlandığımız Cumhuriyetimiz için gençliğin önemi dün olduğu gibi bugün de canlılığını korumaktadır. Yaşadığımız bu olağanüstü dönemde, yarınlara daha büyük umutlarla bakmamızı sağlayacak olanlar yine bizim gençlerimizdir. Pandemi sürecinin oluşturduğu olumsuz atmosfere rağmen Atatürk’ün dediği gibi, ‘19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür.’ Bu vesileyle tüm yurttaşlarımızın Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Kurtuluş Savaşı’mızın başlangıç tarihi olan 19 Mayıs’ın 102’inci yıl dönümünde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ulusal bağımsızlığımız yolunda canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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