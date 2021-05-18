ANKA’dan 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında korona virüsün biran önce son bulmasını dileyen Sofuoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak, “19 Mayıs 1919'da Samsun’dan başlatılan bağımsızlık mücadelesi bizim tarihimizin önemli dönüm noktalarından biridir. Türk milleti, 19 Mayıs 1919'da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan var olma mücadelesini, uğrunda binlerce şehit vererek, emsalsiz bir zaferle sonuçlandırmıştır. Ülkemizin bağımsızlığı ve özgürlüğü için yakılan meşale, millet olarak varlığımızı güçlendiren, umutla geleceğe bakmamızı sağlayan tarihi bir adımdır. Türk milletinin işgalci güçlere karşı verdiği eşi görülmemiş mücadelenin başlangıcı olan bu tarihi günün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere armağan edilmesi ise büyük anlam ifade etmektedir. Cumhuriyetin geleceğini gençlerde gören Atatürk, ‘Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz’ diyerek gençlere duyduğu güven ve sevginin ne kadar büyük olduğu göstermiştir. Türk gençliği, aydınlık yarınların teminatıdır. Bu nedenle en önemli görevimiz gençlerimize destek olmak, onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamaktır. Gençlerimizin, tarihimizden aldıkları ilhamla medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacağına inanıyorum. Tüm dünyada etkisini gösteren korana virüs salgınının bir an önce son bulmasını, birlik ve beraberlik içerisinde coşkuyla kutladığımız bayramlarımıza kavuşmayı diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta gençlerimiz olmak üzere, tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlarken Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan savunmasında şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.