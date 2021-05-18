Başkan Doğru’dan 19 Mayısmesajı

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Araban Belediye Başkanı mesajında, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 102’inci yıldönümünü kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkması ile başlayan milli mücadelede, düşmana karşı açılan bayrak, geleceğimizin temelini oluşturmuştur. 19 Mayıs 1919 tarihi, Türk Milletinin başka devletlere asla boyun eğmeyeceğinin ve her zaman için bağımsızlık uğruna mücadele edeceğinin bütün dünyaya ilan edildiği önemli bir gündür. Bu anlamlı günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir. Çünkü gençlerimiz ülkemizin geleceğidir. Onların milli, manevi ve insani değerlere sahip olarak yetiştirilmesi, ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti; vatanı, milleti ve güçlü Türkiye’yi koruma ve devam ettirme ruhunu asla kaybetmeyecek olan Türk gençliğinin, üstün gayret ve başarıları ile sonsuza kadar var olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerimle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Aziz Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Arabanlı genç hemşehrilerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

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