İslahiye’de çekirge istilası sona erdi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaklaşık bir hafta önce kendini gösteren çekirge istilası, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün ilaçlama çalışmasıyla son buldu.

Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Kayabaşı ve Hasanlök mahallelerinde çekirgelerin yumurta bırakma ve kışlak alanlarında yoğun bir çekirge popülasyonu tespit edilmesi üzerine, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından 12 Mayıs’ta çekirge istilasına karşı mücadele başlatıldı. İlçe Müdürlüğü’nün teknik elemanlarının nezaretinde mahalle halkı ile birlikte yürütülen mücadele çalışmalarında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden ilaç temin edilerek 100 dekarlık alanda çekirge ilaçlaması yapıldı. İlaçlamadan iki gün sonra yapılan kontrollerde çekirge yoğunluğunun kalmadığı gözlemlendi. Ayrıca İslahiye ilçesinde tespit edilen çekirgelerin çöl çekirgesi değil yerli kahve renkli çekirge türü olduğu tespit edildi. Çekirgeler tarımsal ürünlere herhangi bir zarar vermezken yapılan ilaçlama ile çekirge yoğunluğu tamamen ortadan kalktı.

Çekirgeler, kültür bitkilerine yayıldığında önemli ölçüde zarar verebilen canlılar olduğundan çekirge mücadelesi sahada Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda tarafından yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.