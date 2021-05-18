Gara şehidinin doğum gününde mutlu haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi Gara Şehidi Müslüm Altıntaş’ın annesi Songül Altıntaş: “Oğlumun doğum gününde çok güzel bir hediye geldi” “Bugün Gara şehitlerinin bayramı”

Gara Şehidi Piyade Er Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül Altıntaş, "Sofi Nurettin" kod adlı terörist Halef El Muhammed'in etkisiz hale getirilmesini, "Bugün Gara şehitlerinin bayramı" sözleri ile değerlendirdi.

Dün akşam Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak’ta MİT ve TSK’nın operasyonu sonucu PKK’nın Suriye sorumlusu "Sofi Nurettin" kod adlı terörist Halef El Muhammed'in etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği haberin, oğlu Müslüm Altıntaş’ın doğum gününe denk gelmesiyle de büyük sevinç yaşayan anne Songül Altıntaş, “Bugün Gara şehitlerinin bayramı” dedi.



“Doğum gününde en güzel hediye oldu”

Şehit annesi Songül Altıntaş, "Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, bundan daha büyük bir haber, müjde verilemezdi. Tam da oğlumun doğum gününde, hüzünlü bir anımızdaydı eve geldik ki bize dediler Cumhurbaşkanı bu müjdeyi verdi. Hamd olsun inşallah diğer Karayılan’ın, ismini bilip bilmediğim hepsinin de bittiği günü de görürüz. Bir nevi bir rüzgar geldi yüzümüze vurdu, oğlumun doğum gününde çok güzel bir hediye geldi. Oğlum sen rahat uyu senin hediyen geldi, inşallah hepsi de ölecek” dedi.



“Bugün Gara şehitlerinin bayramı”

Altıntaş, "Bugün Gara şehitlerinin ailelerinin hepsinin, Semih’inde, Adil’in Sedat’ın Vedat’ın hepsinin bayramıdır. Bugün ilk defa yüzümüz birazda olsa güldü. Biz nasıl çocuğumuzun cenazesi morgda gördük inşallah onlarda o morga girecek tabii ki ilk önce cezalarını çeksinler” ifadelerini kullandı.

Baba Şevket Altıntaş, "Haberi alır almaz 'Senin ayağının altını öpeyim ben, sen bu haberi verdin ya. Bugün oğlumun doğum günüydü, bugün de sen bize bu mutlu haberi verdin. Allah senden gerçekten ebediyen razı olsun’ dedim içimden. Sayın Bakanım Süleyman Soylu, Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, sizler bana öyle bir hediye verdiniz ki bu hediyeyi hem de oğlumun doğum gününde verdiniz. İnşallah o diğer soysuzların yakalandığını da görürüz” diye konuştu.

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