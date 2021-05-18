Başkan Mahsum Altunkaya’dan 19 Mayıs mesajı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102’inci yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya yayımladığı mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele hareketini başlatmak amacıyla Samsun'a çıkışı şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da attığı bu tarihi adımla özgürlüğüne ve bağımsızlığına düşkün olan milletimiz, boyunduruk altında yaşamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. 1919'da Samsun'da yakılan özgürlük meşalesinin tüm Anadolu'yu aydınlatarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulduğunu vurgulayan Başkan Altunkaya, "Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ilkesinden hareketle Kurtuluş Savaşını başlatarak, milletimizin bu cennet vatanda yeniden bağımsız ve özgür şekilde yaşamasını sağlayan Atatürk'ün, 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz' sözü, gençlere yüklediği sorumluluk ve bilinci göstermektedir. Yine Atatürk'ün, 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' sözünün önemini de, bugün yaşadığımız coğrafyaya bakınca daha iyi anlıyoruz. 102 Yıl önce Samsun'da ortaya çıkan o ruh, o felsefe bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Daha güçlü bir Türkiye için Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermeden, ülkemizin gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Milli mücadele ruhunu kaybetmediğimiz sürece her zaman başarılı olmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yoldaki en önemli kilometre taşlarından biri olan Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102’inci yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlarken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Ulusal Kurtuluş Savaşı kahramanlarını ve şehitlerini rahmetle anar, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarım” ifadelerini kullandı.

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