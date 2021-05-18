Hipertansiyon gününde tansiyon uyarısı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Mehmet Büyükbakkal, Dünya Hipertansiyon Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Tansiyonunu doğru ölç, kontrol altına al ve uzun yaşa" mesajını verdi.

Hipertansiyonun önlenebilir bir hastalık olduğunu belirten Nefroloji Uzmanı Dr. Mehmet Büyükbakkal, “Dünya Hipertansiyon Günü etkinliği Dünya Hipertansiyon Ligi (WHL) tarafından başlatılmıştır. Hipertansiyonun dünyada çok rastlanıldığına ve bu hastalığın önlenebilir olduğuna dikkat çekmek maksadıyla her yıl 17 Mayıs'ta kutlanmaktadır. Dünya Hipertansiyon Gününün bu yıl ki teması 'Tansiyonunu doğru ölç, kontrol altına al ve uzun yaşa' dır. Hipertansiyon, felç, kalp krizi ve böbrek hastalığı gibi birçok sağlık sorununun ana nedenidir. Hipertansiyondan muzdarip birçok kişi, semptomları olmadığından, hipertansiyon hastası olduklarının farkında bile değildir, çoğu zaman insanlar kalp krizi veya felç geçirdikten sonra hipertansiyon hastası olduğunu öğrenirler’’ dedi.

Uzman Doktor Mehmet Büyükbakkal Atardamar sistemindeki basıncın normal değerlerin üzerinde olmasına Hipertansiyon ismi verildiğini belirterek, atardamarlardaki yüksek basıncın kanı pompalayan kalbin zorladığı vücutta yer alan böbrek, göz, beyin gibi organlarımızın hasarlanmasına neden olduğunu kaydetti. Büyükbakkal, hasarlanmaların ise bazen yıllar içinde gelişerek böbrek yetmezliği gibi hastalıklara neden olabildiğini de hatırlatan Büyükbakkal, şiddetli hipertansiyonun beyin damarında yırtılma sonucu felce sebep olabildiğini söyledi.

Hipertansiyon hastalığının önlenebilmesi için doktor tavsiyesi ve tuz kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Büyükbakkal, “Hipertansiyon, dünyada önlenebilir ölüm nedenleri içerisinde bir numaralı risk faktörüdür. 2000 yılı itibariyle dünyada erişkin nüfusun yüzde 26.4’ünün hipertansiyonu olduğu ve bu oranın 2025 yılında yüzde 29.2’ye çıkacağı öngörülmektedir. Hipertansiyon, dünyada her yıl 7 milyon 600 bin kişinin ölümüne, 90 milyon kişinin maluliyetine yol açmaktadır. Ülkemizde hipertansiyon sıklığını araştıran çalışmalardan patent çalışmasında Türkiye’de hipertansiyon sıklığı yüzde 31.8 olarak bulunmuştur. Hipertansiyon ve diyetle alınan tuz arasındaki ilişki iyi bilinmektedir. Birçok ülkede günlük alınan tuz miktarı önerilen tuz tüketimi sınırlarının üzerindedir. Hipertansiyon ile baş etme stratejisi diyetle alınan tuzun kısıtlanması ve doktor tarafından önerilen antihipertansif ilaçların düzenli kullanımının yanında kan basıncının istenen hedef değerler arasında tutulmasıdır. Hipertansiyon problemi olan hastalarımızı kan basıncı regülasyonunu sağlamak, diyet ve medikal tedavi önerilerimiz için Medical Park Gaziantep Hastanesi Nefroloji Polikliniğimize davet ediyoruz” diye konuştu.

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